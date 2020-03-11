DSÖ, Koronavirüs salgınını pandemi ilan etti

PANDEMİ NEDİR?







Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.





HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?





Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için üç kriter aranıyor:





*Yeni bir virüs olması





*İnsanlara kolayca geçebilmesi





*İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması





Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.