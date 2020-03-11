Samanyolu Haber /Sağlık / DSÖ, Koronavirüs salgınını pandemi ilan etti /11 Mart 2020 20:10

DSÖ, Koronavirüs salgınını pandemi ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Covid-19 salgınını pandemi (küresel salgın) kategorisine aldı. Koronavirüs salgınında dünya çapında 4 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

SHABER3.COM

PANDEMİ NEDİR?

Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır. En basit tanımıyla dünyada eşzamanlı olarak çok yaygın bir şekilde çok fazla sayıda insanı tehdit eden bulaşıcı hastalıklara verilen isim.

HANGİ HASTALIKLAR PANDEMİK HASTALIKTIR?

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre, bir hastalığın pandemi olabilmesi için üç kriter aranıyor:

*Yeni bir virüs olması

*İnsanlara kolayca geçebilmesi

*İnsandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması

Tarihte Kara veba, Kolera, Grip, Tifo, Domuz gribi bu hastalıklar arasında yer almıştır.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DSÖ, Koronavirüs salgınını pandemi ilan etti Sonraki Haber >>

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Anne Zekiye Ataç: Allah'tan umut kesilmez

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Aile boyu KHK mağduriyeti: 5 çocuğunu da ihraç ettiler

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Gökçek'ten Bülent Arınç'a manidar bakış

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Türkiye’deki ilk Corona virüsü vakasını Bakan duyurdu!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

Stockholm-İstanbul uçağında koronavirüsü şüphesi!

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

3 milyon dolarlık Lamborghini'yi parçaladı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Sarhoş sürücü ortalığı birbirine kattı

Barcelona'dan halı sahaya...

Barcelona'dan halı sahaya...

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Bahçeli'den 'kronometreli bekletmeye' tepki: Küstahlık, terbiyesizlik, alçaklık

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi

Diplomatlıktan simitçiliğe uzanan bir KHK’lı hikayesi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:48:27