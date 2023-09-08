Samanyolu Haber /Dünya / DSÖ, Ukrayna’yla ilgili acı gerçeği açıkladı: En yüksek sayı /08 Eylül 2023 00:29

DSÖ, Ukrayna’yla ilgili acı gerçeği açıkladı: En yüksek sayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından itibaren Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik 1147 saldırı gerçekleştiğini duyurdu. Ghebreyesus, "Bu, DSÖ'nün şimdiye kadar herhangi bir insani acil durumda kaydettiği en yüksek saldırı sayısıdır" dedi.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna-Rusya savaşının başlangıcından itibaren Ukrayna’da sağlık merkezilerine yönelik 1147 saldırının gerçekleştiğini belirtti.

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün Ukrayna’nın Konstantinivka şehrine gerçekleştirilen ve çok sayıda sivilin etkilendiği saldırıyla ilgili üzüntülerini dile getirerek, “Kalbim saldırıdan etkilenen insanlarla birlikte.” ifadesini kullandı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISINI AÇIKLADI

Şubat 2022’de başlayan savaşın ardından Ukrayna’da sağlık merkezlerine yönelik 1147 saldırıyı doğruladıklarını kaydeden Ghebreyesus, bu saldırıların 104 ölüm ve 151 yaralanmayla sonuçlandığını bildirdi.

“EN YÜKSEK SALDIRI SAYISI”

Ghebreyesus, “Bu, DSÖ’nün şimdiye kadar herhangi bir insani acil durumda kaydettiği en yüksek saldırı sayısıdır. Sağlığa ve sivillere yönelik saldırılar hiçbir yerde kabul edilemez ve durdurulmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.
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