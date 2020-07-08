Düğünlere gözlemci bulundurma zorunluluğu getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından korona virüsü salgını ile ilgili son gelişmeler ve alınan yeni tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.







Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:





– Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir.





– Düğün, nişan gibi törenlerde toplum sağlığı adına ‘gözlemci’ bulundurulması yönünde hazırlık söz konusudur.





– Anadolu’da birinci dalga halen devam ediyor.





– Diyarbakır, Konya, Adana, Gaziantep, Urfa en yüksek vaka sayılarını yeni görüyor. Vaka artışlarının tedbirlerin gücüyle azalacağını düşünüyoruz.





– Son 10 gün içinde gerileme gösterdiğimiz yerden toparlanabileceğimizi kanıtladık. Yeni vaka sayılarımız 1000 seviyelerinde.





– Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu.





– Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa.





– Ortalama hastanede yatış süresi 21-22 günden 3 günlere, ortalama yoğun bakım süreleri 18-20 günden 2 günlere kadar indi.





– Kurban Bayramı’na doğru illerdeki vaka seyrine göre il bazında birtakım kısıtlamalar olabilir. Gelecek hafta yine konuşmuş olacağız.





– (Okullardaki Kovid-19 tedbirleri) 31 Ağustos’a doğru salgının seyrinde farklılık olursa, online ya da hibrid birtakım yöntemler önerilebilir.





– (Kovid-19 aşısı) Hayvan çalışmaları devam ediyor. Sürecin başarılı seyrettiğini söyleyebilirim. Eylül-ekimde klinik çalışmalara geçebiliriz.





– (Antikor testlerinin sonuçları) 18 bin kişinin tamamlanmasıyla muhtemelen haftaya açıklamış oluruz.





– (Grip aşısı) Geçen yıldan daha fazla sipariş verdik. Bu yıl için grip aşısı sorunu yaşanmayacağını söyleyebilirim.





– (Almanya’nın seyahat uyarısıyla ilgili görüşmeler) Taleplerimiz doğrultusunda bazı bölgelerimizle ilgili olumlu sonuçlanacağını umuyoruz.





– Kamuda vardiya sistemine geçmek gibi bir durum şu an gündemimizde yok.





– (Favipiravir) Türkiye’de imalatı için 4 firma tarafından müracat edildi. 1-2 gün içerisinde ruhsat süreçleri bitmiş olacak. Artık bu ilacı hem uluslararası boyutuyla satabilecek hem de kendi hastamıza yoğun olarak kullandığımız bu ilacı 4 firmayla gerçekleştirmiş olacağız.





– Özellikle sağlık üzerinden politika yapmak hiçbir siyasetçiye şifa olmaz. Önerilerimizi yapıcı yapalım, mücadelemiz korona virüsüyle olsun.





‘YENİ VAKALAR BELİRLİ İLLERDE YOĞUNLAŞIYOR’





Fahrettin Koca, korona virüsü salgınına ilişkin ilişkin son verileri de paylaştı. Bu verilere göre Türkiye’de son 24 saatte 1041 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu. Son 24 saatte 2 bin 219 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511’e yükseldi.





Koca mesajında “Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır” ifadelerini kullandı.