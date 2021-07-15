Samanyolu Haber /Gündem / Dünya Bankası, bu yıl Türkiye’ye 1,5 milyar dolar destek verdiğini açıkladı /15 Temmuz 2021 16:51

Dünya Bankası, bu yıl Türkiye’ye 1,5 milyar dolar destek verdiğini açıkladı

Dünya Bankası, 2021’de Türkiye'ye toplam miktarı 1,5 milyar doları bulan 5 kritik kalkınma projesi için finansman desteği sağlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Dünya Bankası, 2021 mali yılında Covid-19 salgınından kaynaklı sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerle mücadele için Türkiye'ye toplam miktarı 1,5 milyar doları bulan 5 kritik kalkınma projesi için finansman desteği sağlandığını bildirdi.

30 Haziran'da sona eren 2021 mali yılında yeni kredi onaylarıyla birlikte 23 projeyi desteklemek için sağlanan Türkiye'deki aktif kredi portföyünün 7 milyar doları aştığı aktarıldı.

Y??????eni mali yıl için hazırlanan finansman projelerine değinilen açıklamada, "jeotermal geliştirme, kentsel dayanıklılık, entegre su koruma, tarımsal gıda değer zincirlerinde iklime duyarlı ve rekabetçi büyüme, Türkiye'de dağıtık güneş fotovoltaik panellerinin yaygınlaştırılması, İzmir depremi sonrası yeşil, dayanıklı ve kapsayıcı yeniden inşa" gibi projelerin hazırlık çalışmalarının devam ettiği, bu projeler için henüz bir kredi anlaşması imzalanmadığı ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya Bankası, bu yıl Türkiye’ye 1,5 milyar dolar... Sonraki Haber >>

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

Koca Yürekli adam: Mehmet Ali Şengül

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

ORKOZ... Bu bir başlangıç...

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

Mehmet Ali Şengül Ağabey’i rahmet-i rahmana uğurladık

'Gözüm arkada kalmayacak'

'Gözüm arkada kalmayacak'

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Namaz kılarken felaketi yaşadılar

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:32