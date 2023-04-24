Dünya Bankası ilk kez bir Türkiyeli yöneticiyi kara listeye aldı

Türkiye’ye 15 yıl önce giren ve yatırım yapan Dubai merkezli Abraaj Capital’in üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı.
Dünya'dan Kerim Ülker'in köşesine taşıdığı bilgilere göre, Abraaj 2018 yılında soruşturmalara uğradı ve kurucusu Arif Naqfi dahil birçok yönetici gözaltına alındı, haklarında dava açıldı. İddialara göre aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi kurumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı ve zarara uğratıldı. Naqfi’nin imzasını taşıyan 218 milyon dolarlık çek karşılıksız çıktı. Çek sebebiyle 3 yıl hapisle yargılanan ve 135 milyon dolar cezaya mahkum edilen Naqfi'nin Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde iş yapması yasaklandı. Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
DEUTSCHE BANK TÜRKİYE CEO'SUYDU
Abraaj’ın üst yönetiminde yer alan bir Türk bankacı kara listeye alındı. Abraaj’da yatırımı bulunan Dünya Bankası, fonun üst yöneticilerinden Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı. Alınan kararla Dünya Bankası, Selçuk Yorgancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlamayacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon dolarlık taahhütlü sermaye toplamıştı.
Ülker'in aktardığı bilgilere göre ATFI'nin amacı, Türkiye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmaktı. Ülker, Dünya Bankası’nın bu kararının diğer uluslararası kalkınma bankalarının da benzer adım atmasının da önünü açabileceğini dile getirdi.
Selçuk Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu.