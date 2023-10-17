Dünya, en az 500 kişinin öldüğü Gazze'deki hastane saldırısını kınadı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Gayt, Gazze'deki "trajediye derhal son verilmesi" için Batı'ya çağrıda bulundu. X üzerinden yayınladığı mesajda bu saldırının "kötü bir ruhun" ürünü olduğunu belirten Gayt, "Kurumlarımız savaş suçlarını kaydediyor ve failler adaletten kaçamayacaklar" şeklinde yazdı.





Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, X'te "İsrail'in Gazze Şehrinde hastaları tedavi eden ve yerinden edilmiş Gazzelilere ev sahipliği yapan hastanenin bombalaması karşısında dehşete düştük. Yüzlerce insanın öldürüldüğü bildiriliyor. Bu bir katliamdır. Kesinlikle kabul edilemez" açıklaması yaptı.







Euronews'te yer alan habere göre Gazze'de El Ehli Vaftiz Hastanesi'ne düzenlenen ve en az 500 kişinin öldüğü saldırı sonrası dünyadan tepki mesajları paylaşıldı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "Sivil altyapıya yönelik bir saldırı uluslararası hukuka aykırı" dedi.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırıyı kınayarak, "Sivillerin ve sağlık hizmetlerinin derhal korunması ve tahliye emirlerinin geri alınması çağrısında bulunuyoruz." mesajını paylaştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.Erdoğan, "İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir" diye konuştu.Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Gazze’de bir hastanenin hedef alınmasından derin bir infial duyuyor, bu barbarca saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz. Sivilleri doğrudan hedef alan, hastaneleri, okulları vuran bir zihniyetin uluslararası hukuk önünde ve vicdanlarda hesap vermesi kaçınılmazdır." denildi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç ve kesinlikle kabul edilemez. Bu olayda ve her durumda uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerekiyor. Savaşlarla ilgili kurallar vardır ve bir hastaneyi vurmak kabul edilemez" dedi.Mısır, "Hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslar arası toplumun acil müdahalesi gerekiyor." açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından bombalanan Filistin topraklarına insani yardımın "mümkün olan en kısa sürede" girebilmesi için İsrail'e Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah çevresindeki bölgeyi hedef almaktan vazgeçmesi" çağrısında bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı, yüzlerce "silahsız ve savunmasız insanın" ölümünü ve yaralanmasını kınayarak, bunun "vahşi bir savaş suçu" olduğunu söyledi.Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını hastaneleri, okulları ve diğer nüfus merkezlerini de kapsayacak şekilde genişletmesi tehlikeli bir tırmanış" denildi.Hastane saldırısı sonrası Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde protestocular ile Filistin güvenlik güçleri arasında şiddet olayları yaşandı.Ramallah'ın merkezinde, taş atan ve Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas aleyhine slogan atan göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve şok bombası kullanıldı.AFP'nin bildirdiğine göre Ramallah kentinde gösteri düzenleyen yüzlerce Filistinli, Abbas'ın istifasını istedi. İsrail saldırısından kısa bir süre sonra toplanan göstericiler "Defol" ve "Halk başkanın düşmesini istiyor" sloganları attı.Bu arada üst düzey bir Filistinli yetkili, Abbas'ın, Gazze'deki hastaneye düzenlenen saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal ettiğini söyledi.Görüşmenin Biden'ın çarşamba günü başlayacak Orta Doğu ziyareti sırasında Ürdün'de gerçekleşmesi bekleniyordu.