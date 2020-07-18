Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı 600 bini geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 600 bin 39'a, vak'a sayısı 14 milyon 215 bin 771'e ulaştı.







Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 142 bin 65 can kaybı ile ilk sırda.





Bu ülkeyi 77 bin 932 ile Brezilya, 45 bin 233 ile İngiltere, 38 bin 310 ile Meksika, 35 bin 28 ile İtalya, 30 bin 152 ile Fransa, 28 bin 420 ile İspanya, 26 bin 295 ile Hindistan, 13 bin 979 ile İran, 12 bin 799 ile Peru, 12 bin 247 ile Rusya, 9 bin 800 ile Belçika, 9 bin 160 ile Almanya, 8 bin 839 ile Kanada, 8 bin 347 ile Şili, 6 bin 288 ile Kolombiya, 6 bin 138 ile Hollanda, 5 bin 619 ile İsveç, 5 bin 522 ile Pakistan, 5 bin 458 ile Türkiye ve 5 bin 250 ile Ekvador takip etti.







VİRÜS DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINA YAYILDI





Can kaybının 1.000'den fazla olduğu diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:





Güney Afrika (4 bin 804), Çin (4 bin 634), Mısır (4 bin 188), Endonezya (4 bin 16), Irak (3 bin 616), Bangladeş (2 bin 581), Suudi Arabistan (2 bin 407), Arjantin (2 bin 178), Bolivya (2 bin 49), Romanya (2 bin 9), İsviçre (1.969), İrlanda (1.l752), Portekiz (1.682), Filipinler (1.773), Polonya (1.618), Ukrayna (1.477), Guatemala (1.443), Afganistan (1.147), Cezayir (1.057) ve Panama (1.038).





Çin'in Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan Koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.





Virüs bulaşan 8 milyon 488 bin 370 kişi iyileşti, 5 milyon 127 bin 362 kişinin tedavisi ise sürüyor.