Samanyolu Haber /Dünya / Kahve çekirdeklerinin içinden saf kokain çıktı /18 Temmuz 2020 14:42

Kahve çekirdeklerinin içinden saf kokain çıktı

Kolombiya’dan İtalya’ya yollanan pakette kahve çekirdeklerine doldurulmuş kokain çıktı

SHABER3.COM

Polisin hem kargonun çıkış ülkesinin Kolombiya olması hem de alıcı isminden şüphelenerek paketi incelemeye aldığı belirtildi.

Operasyonun devamında, kargo alıcı adresi olarak görünen Floransa'daki sigara bayiine götürüldü. Polisler, kargo teslim noktası olarak da faaliyet gösteren sigara bayiinde alıcının gelmesini bekledi. Alıcı paketini teslim aldığında gözaltına alındı.

50 yaşında bir İtalyan vatandaşı olan zanlının daha önce de uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.İtalya'da yapılan bir operasyonda, kahve çekirdeklerinin içine yerleştirilmiş kokain ele geçirildi.

Polisin hem kargonun çıkış ülkesinin Kolombiya olması hem de alıcı isminden şüphelenerek paketi incelemeye aldığı belirtildi.

Operasyonun devamında, kargo alıcı adresi olarak görünen Floransa'daki sigara bayiine götürüldü. Polisler, kargo teslim noktası olarak da faaliyet gösteren sigara bayiinde alıcının gelmesini bekledi. Alıcı paketini teslim aldığında gözaltına alındı.

50 yaşında bir İtalyan vatandaşı olan zanlının daha önce de uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.İtalya'da yapılan bir operasyonda, kahve çekirdeklerinin içine yerleştirilmiş kokain ele geçirildi.
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