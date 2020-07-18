Kahve çekirdeklerinin içinden saf kokain çıktı

Polisin hem kargonun çıkış ülkesinin Kolombiya olması hem de alıcı isminden şüphelenerek paketi incelemeye aldığı belirtildi.





Operasyonun devamında, kargo alıcı adresi olarak görünen Floransa'daki sigara bayiine götürüldü. Polisler, kargo teslim noktası olarak da faaliyet gösteren sigara bayiinde alıcının gelmesini bekledi. Alıcı paketini teslim aldığında gözaltına alındı.





50 yaşında bir İtalyan vatandaşı olan zanlının daha önce de uyuşturucu bağlantılı suçlardan sabıkası olduğu belirlendi.İtalya'da yapılan bir operasyonda, kahve çekirdeklerinin içine yerleştirilmiş kokain ele geçirildi.



