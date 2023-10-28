Dünya piyasaları onun yapacağı açıklamalara kitlendi

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki çatışmaların daha geniş alanlara yayılabileceği endişesi ve ABD’de açıklanan ekonomik verilerin beklentileri aşmasının ardından politika faizinin tahminlerden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutulacağı beklentileri arttı.







Sözcü'de yer alan habere göre piyasalar bu gelişmelerin etkisiyle negatif bir seyir izlerken gelecek hafta gözler ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının faiz kararlarına çevrildi.





7 Ekim’de başlayan İsrail-Filistin çatışmasının tüm dünyadan gelen tepkilere rağmen hala devam etmesi, piyasalarda risk algısını artırırken konuya ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.





FED TAHMİNLERİ



Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, gelecek hafta çarşamba günü Fed’in para politikası kurulu toplantısında politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak fiyatlamalarda bankanın 2024’e kadar faizi sabit bırakacağı yönündeki tahminlerin de güçlü kalmaya devam ettiğini vurguladı.





Karar sonrası açıklanacak toplantı metninde yer alan ifadelerin önemini vurgulayan analistler, toplantının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirtti.





Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra yoğun makroekonomik veri takviminin de takip edildiği geçen haftada açıklanan verilerin, Fed’in “şahin” adımlarına rağmen ABD ekonomisinin güçlü kaldığını göstermesiyle bankanın politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına yönelik endişeler arttı.





ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 büyüyerek, beklentileri aşarken 2021’in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti. Ülkede tüketim harcamaları eylülde yüzde 0,7 ile tahminlerin üzerinde artmasına karşın gelirler yüzde 0,3 ile öngörülerden az artış kaydetti.





Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.





ONS ALTIN 2 BİN DOLARI GEÇTİ



Orta Doğu’da tansiyonun düşmemesi emtia fiyatları üzerinde doğrudan etkili olurken yükseliş eğilimini üst üste 3. haftaya taşıyan altının ons fiyatı yüzde 1,2 artışla 2.005,9 dolardan haftayı tamamladı. Böylece ons altın yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 2.000 doları aşmış oldu.





ABD’de yoğun şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin takip edildiği haftada New York borsaları negatif bir seyir izlerken gelecek hafta için Fed’in faiz kararı ve Powell’ın açıklamalarının yanı sıra istihdam raporu verileri, yatırımcıların odağına yerleşti.





Söz konusu gelişmelerle geçen hafta, New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2,62, S&P 500 endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,14 azalışla haftayı tamamladı.





30 Ekim ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi günü Dallas Fed imalat endeksi, salı günü CB tüketici güven endeksi, çarşamba ADP istihdam raporu, imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve Fed faiz kararının yanı sıra Powell’ın açıklamaları, perşembe günü haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri, cuma günü tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.







