Dünyaca ünlü WeWork, iflas başvurusu yaptı

Şirketin böylece borçlarını nasıl yeniden yapılandıracağını planlarken operasyonlarına devam etmesi planlanıyor.



Japonya merkezli bir yatırım şirketi olan SoftBank Group’ın sahibi olduğu WeWork şirketinin hisse senetleri bu yılın başından beri yüzde 98,5 düştü.



WeWork’ün iflas talebi, ABD ve Kanada dışındaki ülkelerdeki operasyonlarını etkilemeyecek.



WeWork’ün yüzde 60’ına sahip olan ve şirkete milyarlarca dolar yatırım yapan SoftBank, pahalı kira sözleşmelerini yeniden müzakere etmeden WeWork’ün ayakta kalamayacağına kanaat getirmiş oldu.



Böylece şirket ana hissedarlarıyla kuruluşundan bu yana gelen borcunu yeniden yapılandıracak.



WeWork, pahalı kira anlaşmaları ve pandemiyle beraber insanların evden çalışmaya başlaması yüzünden kurumsal şirketlerin sözleşmelerini sonlandırması sebebiyle kâr etmekte zorlanıyor.



Şirket açtığı iflas davasında varlıklarının ve yükümlülüklerinin 10 ila 50 milyar dolar arasında değiştiğini aktardı.



Kurucusu Adam Neumann, şirketi ilk açtığında WeWork 47 milyar dolarlık değerlemeyle ABD’nin en değerli girişimi olmuştu.



SoftBank gibi saygın şirketlerden ya da JPMorgan Chase gibi büyük bankalardan yatırım toplayan şirket, Neumann'ın kâr edememesine rağmen çok hızlı büyüme stratejisi ve garip davranışları nedeniyle ilgi odağı olmuştu.



Şirket 2019 yılında halka açıldıktan sonra Neumann şirketin yönetiminden gönderildi.



Apple, Neumann’ın hikayesini WeCrashed adında bir diziye uyarladı.



SoftBank Neumann’ın gitmesinin ardından yatırımını iki katına çıkarmış ve yeni bir CEO atamıştı.



WeWork, geçtiğimiz aylarda borçlarının yeniden yapılanması için görüşmeler yürüttü, ancak bunlar iflasa başvurmasına engel olamadı.