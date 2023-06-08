Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın en aktif yanardağı yine patladı /08 Haziran 2023 07:46

Dünyanın en aktif yanardağı yine patladı

Dünyanın en aktif volkanlarından birisi olarak kabul edilen Kilauea, bu yıl ikinci kez patladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yanardağın zirve kraterindeki patlamadan ilk görüntüleri paylaştı.

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Hawaii’nin Acil Durum Yönetim Kurumu, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dair herhangi bir belirti olmadığını duyurdu.

Yanardağ son olarak Ocak ayında faaliyete geçmiş, volkanik hareketlilik Mart ayına kadar sürmüştü.

Bu patlamalar ne kadar tehlikeli?

Her yıl dünyada yaklaşık 60 volkan patlıyor. Bunların bir kısmı sürpriz olsa da çoğu olağan şüpheli konumunda.

Volkanların sık sık patlaması, tehlikeli değilmiş düşüncesini doğurabilir ama durum pek öyle değil. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü aktif volkanlarla yanyana yaşıyor ve bu yanardağların çoğu Kilauea'den çok daha ölümcül.

1500 yılından bu yana 280 bin insan volkanik patlamalar sonucu hayatını kaybetti. Bu sayının 170 bini ise 6 büyük patlamada yaşamını yitirdi.

2000 yılından bu yana ise yaklaşık 2 bin insan patlamalarda öldü.

Bu ölümlerin çoğu, Filipinlerdeki volkanik çamur akıntıları, Endonezya'daki piroklastik akıntı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki lav akıntısı ve Japonya'daki volkanik parçacık püskürmesi ile yaşandı.

2017'de 3 turist de İtalya'da bir volkanik kratere düşerek hayatlarını kaybetti.

1200 dereceye ulaşan sıcaklıklarına karşın bu akıntılar insanların onlardan kaçabileceği bir hızda ilerliyor.

Bugüne dek volkanik gazlar nedeniyle yaşanan en büyük toplu ölüm vakası, 1986 yılında Kamerun'da yaşandı. Bin 500 kişi Nyos nehrinin çevre köylere karbon dioksid taşıması ile yaşamını yitirdi.
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