Samanyolu Haber /Teknoloji / Dünya'ya 8 milyar yılda ulaşan radyo dalgası keşfedildi /20 Ekim 2023 15:01

Dünya'ya 8 milyar yılda ulaşan radyo dalgası keşfedildi

Avustralyalı astronomlar, Dünya'ya ulaşması 8 milyar yıl süren radyo dalgalarından kaynaklanan gizemli bir patlama saptadı.

SHABER3.COM

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Hızlı Radyo Patlamaları (FRB) adı verilen radyo dalgalarından biri, 8 milyar yıllık yolculuğunun ardından Dünya'ya ulaştı.

Araştırmacılar, FRB 20220610A olarak adlandırılan dalganın boyunun bir milisaniyeden kısa sürdüğünü aktardı.

CNN'in haberine göre, araştırmacılardan Stuart Ryder, "Avustralya Kilometrekare Yol Bulucu Dizisi (Australian Square Kilometre Array Pathfinder-ASKAP)" isimli radyo teleskopuyla dalganın nereden geldiğini saptadıktan sonra, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevinin teleskobunu kullanarak dalganın geldiği galaksiyi aradığını kaydetti.

Ryder, çalışmalar sonucu bu dalganın, diğer FRB'lerden çok daha uzaktan geldiğinin ve birleşmekte olan birkaç galaksinin yol açtığı patlama sonucu oluştuğunun keşfedildiğini belirtti.

Bir diğer araştırmacı Ryan Shannon da FRB'lerin, evrenin kütlesinin hesaplanmasında kullanılabileceğini ifade etti. Shannon, FRB'lerin galaksiler arası iyonize olmuş materyalleri algılayabildiğini kaydetti.

İlk FRB'nin 2007'de keşfedilmesinin ardından şu ana kadar 50 FRB'nin çıkış noktası saptandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dünya'ya 8 milyar yılda ulaşan radyo dalgası keşfedildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:08:32