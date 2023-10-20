Gazze yardımları Refah Sınır Kapısı'nda bekliyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yeniden açılması konusunda anlaşılan Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndakitırların bekleyişi sürüyor.







Gazze'ye girmesi planlanan 200'den fazla tır ve yaklaşık 3 bin ton yardımın Refah Sınır Kapısı'nda ya da yakınlarında hazır şekilde beklediği açıklandı. Ancak sınır kapısı hâlen açılmadı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Mısır devletiyle bağlantılı televizyon kanalı Al Qahera News, Refah kapısının bugün açılacağını bildirmişti. Ancak Kahire, sınırında Gazze tarafındaki yolların tamiri için daha fazla zaman gerektiğini duyurdu.





Uluslararası haber ajansları, 7 Ekim'deki Hamas saldırısının ardından İsrail ordusunca bombalanmaya başlanan yolların Mısır tarafından tamirinin devam ettiğini bildirdi.





Associated Press, bölgede bombardıman sonucu oluşan kraterlerin doldurulması için yürütülen çalışmalarda, bu alana çakıl taşıyan inşaat kamyonları ve buldozerler kullanıldığını aktardı.





ABD Başkanı Joe Biden'ın Çarşamba akşamı İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığı görüşmelerin ardından Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan günde 20 tır insani yardım ulaştırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. İsrail, yardımların AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan Hamas militanlarının eline geçmemesini ve sadece Gazze Şeridi'nin güneyinde dağıtılmasını şart koşmuştu.





Gazze'nin 2 bin tır yardıma ihtiyacı var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Programı Direktörü Michael Ryan, varılan anlaşmayı "okyanusundaki bir damla" olarak tanımladı. Ryan, Gazze'de 2 bin tır yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.





İsrail ile Hamas arasındaki son çatışmalardan önce Gazze'ye günde 450 tır yardım ulaştırılıyordu.





Geçmişteki çatışmalarda yardımlar, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom kapısından Gazze'ye ulaştırılıyordu. Ancak İsrail, Hamas'ın elindeki tüm rehineler serbest bırakılmadan topraklarından Gazze'ye herhangi bir yardım geçmesine izin vermeyeceğini duyurdu.





Mısır, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından sınırın Gazze tarafı İsrail ordusunca bombalandığı için Refah kapısını kapalı tutuyordu. Mısır'ın Sina Yarımadası'na açılan Refah, Gazze'nin İsrail tarafından kontrol edilmeyen tek sınır kapısı olma özelliği taşıyor. İsrail'in Hamas saldırısı sonrası Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle bölgede su, yiyecek ve yakıt sıkıntısı yaşanıyor.





BM: "Sonraki gün gibi" açılır

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'ye yönelik ilk yardımın bugün içerisinde ulaştırılmasının beklenmediğini belirtti.





Açıklamaları sözcüsü Jens Laerke tarafından gazetecilere aktarılan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze'deki insani yardım operasyonunun en kısa sürede başlamasını sağlamak için ilgili tüm taraflarla görüşmele hâlinde olduklarını ve ilk yardımın "sonraki gün gibi" başlamasını beklediklerini ifade etti.





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de süreci hızlandırmak için Sina Yarımadası'na gitti. Guterres, Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafındaki hazırlıkları inceliyor.