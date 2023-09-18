Samanyolu Haber /Gündem / Düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı /18 Eylül 2023 16:27

Düşen yangın söndürme helikopterindeki 3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı

İzmir’in Menderes ilçesinde önceki gün çıkan orman yangına müdahale için Tahtalı Barajı’ndan su alırken düşen helikopterdeki 3 mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi.

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Menderes’in Keler Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 8 uçak, 18 helikopter, 46 arazöz, 13 su ikmal aracı, 7 dozer ve 7 ilk müdahale yer ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, havanın kararmasının ardından gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri de müdahaleye başladı. Saat 23.53’te içerisinde 3 Kırgızistan uyruklu, 1 Türk mürettebatın olduğu gece görüşlü yangın söndürme helikopteri, henüz bilinmeyen bir nedenle müdahalede kullandığı suyu aldığı Tahtalı Barajı’na düştü.

Bölgeye polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Düşen helikopter enkazı ve mürettebat için olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı. 4 mürettebattan Kırgızistan uyruklu 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, 3 kişi kayboldu.

HELİKOPTERİN ENKAZI BULUNDU
Dün barajda yapılan çalışmalar sonucu ekipler, helikopterin yaklaşık 12 metre derinlikte balçığa saplandığını tespit etti. Kurtarma balonları, barajda su altına indirildi ve helikoptere bağlandı ancak ilk gün sonuç alınamadı.

MÜRETTEBATIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Hava koşulları, suyun dibindeki akıntı ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine çalışmalara ara verildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler bölgeye gelerek arama kurtarma çalışmalarına yeniden başladı. Dalgıçlar, su yüzeyinin 12 metre altında tespit edilen helikopter enkazından bir personelin cansız bedenini, su yüzüne çıkardı. Su altında devam eden çalışmalarda 2 personelin daha cenazesi helikopter enkazında bulundu.

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