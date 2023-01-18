Düsseldorf savcılığı, masum insanlara nefret saçan AKP’li Açıkgöz’e inceleme başlattı

Scholz hükümetinden tepki ve uyarı





İzin zorunluluğu

AKP milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün Almanya'nın Neuss kentindeki bir etkinlikte yaptığı, Berlin-Ankara hattında diplomatik gerilime yol açarken, Düsseldorf savcılığı da Açıkgöz'ün konuşmasıyla ilgili inceleme başlattı.Düsseldorf savcılığı sözcüsü, AKP'li Açıkgöz'ün katıldığı etkinlik ve yaptığı konuşma hakkında inceleme başlatıldığını, bunların suç teşkil edip etmediğine bakıldığını açıkladı.Neuss kenti polis yetkilileri de, AKP'li siyasetçi hakkında sadece kendilerine yapılan dört suç duyurusunun bulunduğu bilgisini paylaştı.Almanya Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü açıklama yaparak, Açıkgöz'ün 13 Ocak'ta Neuss kentinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasına sert tepki göstermiş, AKP hükümetini uyarmıştı.Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne buna benzer etkinliklerin bir daha tekrarlanmaması gerektiğinin iletildiğine dikkat çekilen açıklamada, Türk siyasetçilerin Almanya'da ancak Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan izin alınması kaydıyla seçim etkinliği düzenleyebilecekleri hatırlatıldı ve bunun Türk yetkililere de "yanlış anlaşılmaya mahal verilmeyecek şekilde” yeniden aktarıldığı vurgulandı.Açıklamada, "Türk temsilciler oyun kurallarına uymadıkları takdirde, bunun sonuçlarını değerlendirmek zorundayız” denildi.2017 yılındaki Anayasa referandumu sürecinde, Türkiye ile Almanya arasında, ikili ilişkiler tarihinin en ağır krizlerinden biri yaşanmıştı.Almanya, siyasi kutuplaşmanının tırmanması üzerine AKP'li bakanların Almanya'da siyasi etkinlikler düzenlemesine izin vermemiş, Erdoğan'ın buna "Nazi" ve "faşist" ithamları ile tepki vermesi kamuoyunda ve medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Dönemin Merkel hükümeti, tırmanan gerilim üzerine yabancı ülke yetkililerinin Almanya'daki seçim kampanyalarını belirli kurallara bağlayarak sınırlama getirmişti.2017 yılında açıklanan bu kurallar uyarınca, seçimlerin yapılacağı tarihe üç ay kala Almanya'da Türk siyasetçilerin miting ve seçim etkinlikleri düzenlemeleri yasak.Türk devlet yetkilileri ve seçilmiş temsilcilerin bu süre öncesinde Almanya'da seçim kampanyası, miting ya da benzeri etkinlikler düzenlemeleri ise Alman hükümetinin iznine bağlı.Yine yabancı hükümet üyelerinin, seçim dönemlerinden bağımsız olarak, Almanya'da bir etkinlik düzenlemeleri de izne bağlı.Planlanan etkinlikten 10 gün önce izin talebinin Alman Dışişleri Bakanlığı'na iletilmesi gerekiyor. Etkinlik ancak Alman hükümetinin onayının alınması halinde düzenlenebiliyor.