Ebeveynler bu oyuna dikkat! çocukları cinayete teşvik ediyor





Mersin'de geçtiğimiz aylarda 7. sınıf öğrencisi bir çocuğun okul tuvaletinde öldürülmesiyle gündeme gelen simülasyon oyununda benzer cinayet sahnesinin yer alması tüyler ürperten gerçeği ortaya çıkardı.

İki yıl önce gençleri intihara teşvik ettiği gerekçesiyle bilgisayar oyunları hakkında büyük tartışmalara yol açan "Mavi Balina" oyunun bir benzeri daha dünyada tehlike çanlarını çaldırdı. Yandere Simulator oyunda, bir anime karakteri, sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi ve cinayete ait tüm delilleri yok etmesi konu ediliyor.Milyonlarca oynayanı ve izleyeni olan simülasyon oyunu henüz küçük yaştaki çocuklara adeta öldürme teknikleri veriyor ve öldürmeye teşvik ediyor.Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı, bu tarz oyunların saldırganlık eğilimi olan bireyleri tetikleyerek istenmeyen sonuçlara yol açtığını belirterek, "Sanal dünyanın kontrolü çok zor bir dünya. Ancak gerçek hayat gibi kanun ve yönetmeliğe uygun olması gerekir" diye konuştu.Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, oyunda yaş sınırı +18 olarak belirtilmiş olsa da, gelişim çağındaki çocukları için potansiyel tehdit olduğunu kaydederek, "Çocukların fan sayfaları oluşturması tehlikenin boyutlarını açık bir şekilde gözler önüne sermekte. Okullarda çocuklara yönelik farkındalık çalışmaları yürütülmeli. Aile içi iletişim güçlendirilmeli, ebeveynler dijital çağda iyi birer gözlemci olması, çocuklarını takip etmeli. Dijital detoks yaparak çocuklarla birlikte aktiviteler planlanmalı" ifadelerini kullandı.