Samanyolu Haber /Gündem / 'Ece Erken, kocasının kırkını göremeyebilir!' /05 Şubat 2022 09:43

'Ece Erken, kocasının kırkını göremeyebilir!'

Seren Serengil, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle sarsılan Ece Erken'in durumuyla ilgili endişe veren açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında, alacak-verecek tartışmasının ardından silahlı saldırıya uğrayacak hayatını yitirmesinin ardından Ece erken zor günler geçiriyor.

Ece Erken'in daha önce görev aldığı Beyaz Tv'deki magazin programındaki arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil, ünlü sunucunun son durumuna ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu.

DOKTOR UYARDI ANCAK HATIRLAMAK İSTEMİYOR

Geçtiğimiz günlerde programda, Ece Erken'in kendine gelmemek için çok fazla ilaç içtiğini dile getiren Serengil, "Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin." ifadelerini kullanmıştı.

ECE KOCASININ KIRKINI GÖREMEYEBİLİR

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında Arto ve Bircan Bali ile yorumculuk yapan Seren Serengil, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani vefatıyla yıkılan yakın dostu Ece Erken'in sağlık durumuyla yeni açıklama yaptı. Seren Serengil’in yaptığı açıklama korkuttu. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için okuttuğu mevlite katılan Serengil, ''Kocasının 40'ını göremeyebilir'' şeklindeki iddialarıyla duyanları şoke etti.

"O EVDE ANILARI VAR. ECE'NİN KOCASININ 40'INI ÇIKARTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

 "Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ece Erken, kocasının kırkını göremeyebilir!' Sonraki Haber >>

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bunların hiçbiri oldu mu?

Bunların hiçbiri oldu mu?

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

Ümit Nağmeleri’nden Regaip Kandili’ne özel klip

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Erdoğan'dan ilginç mum açıklaması

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Ali Babacan'dan Erdoğan'a şok sözler

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Vatandaştan 'tek yüzükle geldim' diyen Erdoğan'a gönderme: Bende yüzük de kalmadı

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum

Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuk: Bilmiyordum, özür diliyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:17:57