'Ece Erken, kocasının kırkını göremeyebilir!'

DOKTOR UYARDI ANCAK HATIRLAMAK İSTEMİYOR





ECE KOCASININ KIRKINI GÖREMEYEBİLİR





"O EVDE ANILARI VAR. ECE'NİN KOCASININ 40'INI ÇIKARTABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"





Eşi Şafak Mahmuyazıcıoğlu'nun İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçı restoranında, alacak-verecek tartışmasının ardından silahlı saldırıya uğrayacak hayatını yitirmesinin ardından Ece erken zor günler geçiriyor.Ece Erken'in daha önce görev aldığı Beyaz Tv'deki magazin programındaki arkadaşları Bircan Bali ve Seren Serengil, ünlü sunucunun son durumuna ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu.Geçtiğimiz günlerde programda, Ece Erken'in kendine gelmemek için çok fazla ilaç içtiğini dile getiren Serengil, "Ece hiç kendinde değil. Şüpheliler yakalandıktan sonra Instagram paylaşımı yapabilecek gücü kendinde bulabildi. Hiç hali yok. O kadar çok ilaç içiyor ki kendine gelmemek için. Hatta doktoru 'Uykusunda kalbi durur! Bunu asla kullanmayacak' diye uyardı. Uyanmak istemiyor, hatırlamak istemiyor. O kadar kötü durumda. Evde her gün dua okutturuyor. Elinden eşinin fotoğrafı düşmüyor. Ece'yi zor bir süreç bekliyor. Allah sabır versin." ifadelerini kullanmıştı.Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programında Arto ve Bircan Bali ile yorumculuk yapan Seren Serengil, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ani vefatıyla yıkılan yakın dostu Ece Erken'in sağlık durumuyla yeni açıklama yaptı. Seren Serengil’in yaptığı açıklama korkuttu. Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu için okuttuğu mevlite katılan Serengil, ''Kocasının 40'ını göremeyebilir'' şeklindeki iddialarıyla duyanları şoke etti."Allah sabrını verecek yapılacak bir şey yok. Ece biraz oğlunu alıp evden uzaklaşmalı. O evde anıları var. Ece'nin kocasının 40'ını çıkartabileceğini düşünmüyorum. İlk defa söylüyorum, o kadar ilaç içiyor ki. Doktorlar söylüyor... Altı taneyi birden içiyor. Annesi kıyameti kopartıyor. Çok zor ve kötü vaziyette"