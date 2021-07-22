Ege'de denge değişiyor mu? Atina,Fransa'dan ilk Rafale uçağını teslim aldı

Fransız teknoloji şirketi Dassault Havacılık, Yunanistan’ın sipariş ettiği yeni nesil askeri jetler Rafale’lerin ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Yunanistan, Ocak 2021’de Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi vermişti.

YUNAN SAVUNMA BAKANINDAN ‘TÜRKİYE’DEN GELEN TEHDİT’E GÖNDERME

Yunanistan’la sözleşmeyi imzaladıktan 6 aydan kısa bir süre sonra Dassault Havacılık, Atina tarafından sipariş edilen 18 Rafale’in ilkini teslim etti. Fransız Ordusu tarafından daha önce kullanılan 2. el Rafale savaş uçağı, Fransa’daki uçuş test merkezinden Yunan Hava Kuvvetleri’nce (HAF) ülkeye götürüldü.

İlk uçak, Çarşamba akşamı, Rafale uçaklarının üreticisi Dassault Havacılık şirketinin CEO’su Eric Trappier tarafından, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’a teslim edildi.

Türk Hava Kuvvetleri tarafından alınması planlanan 116 adet F-35 uçağıyla Ege’de hava gücü dengesi açık ara Türkiye lehine değişecekken, 15 Temmuz sonrası Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alımı kararı nedeniyle bu durum bir anda değişti.





ABD, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarttı. Türkiye’nin ABD’den 116 adet F-35 savaş uçağı alımı planı da suya düştü.





SON 11 YILIN EN BÜYÜK SAVUNMA BÜTÇESİ

Türkiye’nin özellikle ABD ile yaşadığı gerilimi avantaja çeviren Atina yönetimi, hava gücünü güçlendirmek için bir dizi anlaşma imzaladı. Uzmanlara göre iki yıl içinde Ege’deki avantaj Yunanistan lehine dönmüş olacak.





Atina hükumeti, Ege’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile yaşadığı gerilim sonrası, yaklaşık 8 milyar euro ile son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı.





Atina yönetimi Kasım ayında 24 adet F-35 savaş uçağı için ABD’ye başvuru yaptı. Yine aynı dönemlerde Rafale alım talebini Fransa’ya iletti.





ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt 30 Kasım’da yaptığı açıklamada Yunan Hava Kuvvetleri’nin filosuna F-35’leri katma konusundaki ilgisinin “memnuniyetle karşılandığını” belirtti.





Yunan basınına göre ABD, F-35’lerin satışı konusunda Yunanistan’a olumlu yanıt verdi.













RAFALE UÇAKLARI METEOR FÜZELERİ FIRLATABİLİYOR













F-16 savaş uçakları uluslararası havacılık sanayiinde 4. nesil savaş uçağı olarak kabul ediliyor. F-35 savaş uçakları ise 5. nesil olarak biliniyor.





Fransız Dassault Havacılık’ın ürettiği Rafale savaş uçakları ise 4.5 nesil kabul ediliyor ve F-16’lara göre bazı üstün özelliklere sahip.





Rafale savaş uçakları, hava üstünlüğünü sağlamak için gelişmiş elektronik harp sistemlerine, radarlara, kızılötesi-elektro optik sensörlere ve yüksek manevra kabiliyeti ile silah taşıma kapasitesine sahip. Bu uçaklar, Scalp seyir füzeleri, EXOCET AM-39 havadan satha (gemilere karşı) güdümlü mermiler ile 100 km menzile sahip ağ yeteneği olan Meteor füzeleri taşıyabiliyor. Gelişmiş aktif radar arayıcısına sahip olan Meteor füzeleri her türlü meteorolojik koşullar altında, süratli, manevra kabiliyeti yüksek uçaklara, insansız hava araçlarına ve seyir füzelerine karşı kullanılıyor.





Yunanistan hava kuvvetleri Rafale uçakları ile ağ merkezli harekât yeteneği kazanacak. Rafale savaş uçağı pilotları, Link-16 veri aktarım sisteminden gelen hedeflere karşı uzak mesafeden Meteor füzelerini kullanabilecek, hedef güncellemesi yapabilecek.





HAVADA MEVCUT DENGE





Yunanistan hava kuvvetleri envanterinde 170 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor. 1989-2010 yılları arasında 4 fazda yapılan tedarik planına göre; Yunanistan Hava Kuvvetlerinde bulunan F-16’ların sayı ve modelleri şu şekilde;





34 F-16C,

16 F-16D(Blok 30),

32 F 16 C, 8 F16D (Blok 50),

40 F-16C,

20 F-16D (Blok 52),

20 F-16C,

10 F-16D (Blok 52+)

Yunanistan Hava Kuvvetleri envanterinde F-16 uçaklarına ilave olarak 40 adet Fransız üretimi Mirage-2000EG ve Mirage 2000-5/MK-II uçakları bulunuyor.





Türk Hava Kuvvetleri envanterinde toplam 270 F-16 uçağı bulunuyor. Türkiye’nin F-16 tedarik süreci de Yunanistan ile benzer şekilde 4 safhada gerçekleşti. Ufak silah sistem farklıklarına rağmen her iki ülke hava kuvvetleri benzer F-16 filolarına sahip.





Ancak Yunanistan Hava Kuvvetleri 84 F-16 uçağını, bu serinin en gelişmiş versiyonu olan F-16V Blok-70 modernizasyonuna tabi tutulacak.





Washington’un Nisan ayında yürürlüğe soktuğu CAATSA yaptırımları çerçevesinde ABD Türkiye’ye yeni silah satışlarını ve teknoloji transferini durdurdu. İki ülke arasındaki askeri iş birliği neredeyse durma noktasına geldi.





Bu durum da Türkiye ile Yunanistan hava gücünün bel kemiğini oluşturan F-16’ları yakından ilgilendiriyor.





CAATSA yaptırımları nedeniyle Türkiye’nin F-16’larını modernize edebilmesi yakın dönemde mümkün görünmüyor. Modernizasyonun İsrail’de yapılabilmesi için Türkiye ile İsrail arasında gizli diplomasi yürütüldüğü de kulislere sızmış durumda.





Yunanistan hava kuvvetlerinin havada yakıt ikmali yapacak uçağı olmadığı için Türk F-16’larının harekât yarıçapları ve serbestileri daha fazla. Türk F-16’larından milli imkanlarla geliştirilen SOM seyir füzesi atılabiliyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde suüstü gemilerine karşı kullanılan havadan satha güdümlü mermi (ASM) bulunmazken, Yunan Mirage uçakları suüstü gemilerine karşı etkili olan EXOCET AM-39 güdümlü mermisi taşıyabiliyor.





DASSAULT HAVACILIK VE RAFALE SAVAÇ UÇAKLARI









Dassault Havacılık, Yunan Hava Kuvvetleri’ne 1974’te Mirage F1, 1985’te Mirage 2000 ve 2000’de Mirage 2000-5 satmıştı.





Yunanistan’dan sonra Balkan ülkesi Hırvatistan Rafale jetlerinden 12 adet, Mısır ise 30 adet sipariş vermişti. Katar ve Hindistan da Rafale jetleri için Fransa ile anlaşan diğer ülkeler arasında yer alıyor.





Fransa şimdiye kadar Rafale jetlerinden 152 adet üretti. Dassault Havacılık söz konusu jetlerin üretimi akabinde satışların yavaş gittiğini söylese de bu gelişmiş araçların 114 tanesi yurt dışına satıldı.





Rafale jetleri 2007’de Afganistan, daha sonra Libya, Orta Afrika’daki Sahel Bölgesi ve Orta Doğu’da kullanılmış ve sıcak savaşta büyük başarı sağlamıştı.