Samanyolu Haber /Gündem / Egemen Bağış da Youtube kanalı açtı... İlk mesaj kime ? /14 Eylül 2021 13:43

Egemen Bağış da Youtube kanalı açtı... İlk mesaj kime ?

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında adı geçen dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru olduğu itirafının ardından dönemin AB Bakanı Egemen Bağış’tan ilginç bir adım geldi. Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçiliği görevini yürüten Egemen Bağış, Youtube kanalı açtı. Bağış’ın bu adımı organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in çektiği videoları akıllara getirdi.

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17-25 aralık soruşturması sanıklarından, dönemin AB Bakanı ve şu an Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Youtube’da kişisel kanal açtı. Kanal açılışının eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu itiraf etmesinin ardından yapılması ve elçilik icraatlarını kurumsal bir kanal açarak anlatmak yerine kendi adına yeni bir hesap açıp duyurması dikkat çekti.

GOLF SAHASINDAN SESLENDİ
Elçiliğin icraatlarını anlatmak için Youtube kanalı kurduğunu duyuran Egemen Bağış, kanalında ilk videosu olarak 1. Türk Kahvesi Festivali’ni paylaştı. Haftanın videosunda Prag’da golf sahasından seslenen ve yoğun geçen haftayı bir golf turnuvası ile kapattıklarını belirten Bağış, Türkiye’ye en çok turist götüren turizm şirketi sahibi ile görüştüklerini söyledi. Çek bilimler akademisi ile görüştüklerini açıklayan Bağış, ayrıca Çekya’da faaliyet gösteren tüm Türk dernekleri ile görüştüklerini ve işbirliği, dayanışma için neler yapılabileceğini konuştuklarını da açıkladı.

EŞİ DE SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETMİŞTİ
Eski AKP Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, 17 -25 Aralık yolsuzluk dosyasında adı geçen dönemin Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın Yüce Divan oylaması öncesi Saray’da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptıkları görüşme sonrasında Yüce Divan’a gitmekten kurtulduklarına dikkat çekti. Egemen Bağış’ın eşi Beyhan Bağış da sosyal medya hesabından yaptığı “Söyleyecek çok söz var ama bir kerede söylersem yer yerinden oynar” paylaşımı ile gündeme gelmişti. Bağış, Reza Zarrap’ın ABD’deki yargılamada Bağış’la ilgili itiraflarına karşın Çekya’nın başkente Prag’a büyükelçi olarak atandı.

DOSYAMDA NE VARSA A’DAN Z’YE KADAR DOĞRU
Geçtiğimiz haftalarda Diken’den Altan Sancar’a açıklamalarda bulunan Erdoğan Bayraktar, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini hırsız çuvalının içine koyarak bakanlıktan attığını söyleyerek, “Bende bir para yakalanmadı, öyle bir şey yok. Benim dosyamda ne varsa, hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa, hem tapeler doğrudur, hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur” demişti.

Gazeteci Fikret Bila ya da konuşan Bayraktar “Ben rüşvet almadım. Para almadım. Aynı kefede bir insan değilim. Bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan’a gitmekten de korkmam” demişti.
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