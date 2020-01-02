Ehliyet için nüfus müdürlüğüne gitti evli olduğunu öğrendi

Ehliyet için nüfus müdürlüğüne başvuru yapan Giresunlu Emine Yılmaz, bir yıldır hiç gitmediği İstanbul’dan biriyle bir aylık evli olduğunu öğrendi.





Giresun’da yaşayan ilginç olay şöyle gelişti; Emine Yılmaz, sürücü ehliyetini değiştirmek için Giresun İl Nüfus Müdürlüğüne gitti. Buradaki görevli memur, Yılmaz’a hangi soyadını kullanmak istediğini sordu. Soru karşısında şaşıran Yılmaz, evli olmadığını ve tek soyadı bulunduğunu belirtti. Nüfus memuru, Emine Yılmaz’a 5 Aralıktan beri İstanbul’da oturan ve Eyüp İlçe Nüfusuna kayıtlı E.Ş. adlı biriyle evli göründüğünü söyledi.





BİLGİLERİ KOPYALANMIŞ





Nüfus kayıtlarına göre evli olan Emine Yılmaz, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. İlginç olayı haberleştiren gazetecilere daha önce bir evlilik yapıp boşandığını anlatan Yılmaz, yaklaşık 1 aydır evli göründüğü İstanbul’a bir yıldır hiç gitmediğini söyledi. Savcılığın yaptığı araştırma sonucu, kimlik bilgilerinin kopyalandığının ortaya çıktığını söyleyen Yılmaz, ”E.Ş. isimli kişiyle evlenen kadının kimlik bilgileri bana ait ama fotoğrafta başka bir kadın var. E.Ş. ise şikayetim üzerine alınan ifadesinde kimlik bilgileri bana ait olan kendisiyle evlenen kadının evlendikten bir süre sonra evi terk ettiğini iddia etmiş.” dedi.





BABASININ MAAŞINI ALAMIYOR





Maddi yönden mağdur edildiğini için yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini beklediğini belirten Yılmaz ”Bu duruma sebep olan suçlu veya suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Burada yaşadığım bir mağduriyet var. Babamdan dolayı aldığım bir maaşım vardı. Kayıtlarda evli göründüğüm için bu maaşım da kesildi. Mahkeme sonuçlanıp yanlışlık düzeltilene kadar da babamdan aldığım maaşı alamayacağım. Ayrıca yaşadığım psikolojik bir stres ve sıkıntıda bulunmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için aile mahkemesine de başvuracağım” dedi.