Ek süre verilen öğrenci sayısı neden 3’e katlandı?

Tüm itirazlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) salgın döneminde lise ve üniversiteye giriş sınavlarını yapmasına ilişkin tepkiler sürerken Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) ek süre verilen öğrenci sayısındaki artış da gündeme taşındı. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, LGS’de ek süre verilen öğrenci sayısındaki artışa vurgu yaptı. Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere verilen ek süre sayısı, 2019'a oranla bu yıl yüzde 330 oranında arttı.





Yıllara göre ek süre verilen öğrenci sayısı şu şekilde oldu:





-2018: 4 bin 130





- 2019: 5 bin 308





- 2020: 17 bin 583









AYRICALIK AKP POLİTİKASI OLMUŞ





Bu artışın nedenlerine açıklık getirilmesini talep ederek tek kişilik salonda sınava giren ve ek süre verilen aday sayısındaki artışın akıllara soru işreti getirdiğini belirten Hakverdi, “İhtiyacı olmadığı halde LGS’de ek süre verilen öğrenci olup olmadığını ve bu artışın neden kaynaklandığını, Milli Eğitim Bakanı bir an önce açıklamalıdır” dedi.





LGS’de ek süre verilen öğrenci sayısının yüzde 330 artmasının dikkat çektiğini aktaran Hakverdi, şunları dile getirdi: “Sınava giren neredeyse tüm öğrencilerin en büyük şikâyetinin sürenin yetmediği olduğu bir sistemde bazı öğrencilere alınan bir rapora istinaden araştırmadan ve bilinçli olarak ek süre verildiği eğitim kamuoyunda tartışılan bir mesele olarak ortaya çıktı. Ülkemizin yakın geçmişinde merkezi sınavlarda soruların çalındığı biliniyor. Sınavlarda birilerine ayrıcalık tanımak neredeyse AKP’nin politikası haline gelmiş desek yanlış bir şey söylemiş olmayız.”









