'Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi' deyince canlı yayında soğuk rüzgârlar esti

Türkiye bu sabah, bir siyanür vakasıyla daha sarsıldı. Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ilk tespitlerde evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.





O sırada Habertürk TV’de "Para Gündem" isimli programda ülkede son günlerde yaşanan intihar vakaları konuşuluyordu.





Altınbaş Üniversitesi Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın konuyla ilgili yaptığı yoruma Yenişafak yazarı Ali Saydam’ın verdiği tepki ise stüdyoda soğuk rüzgârlar estirdi.





İşte o diyaloglar:





“AHMET KAŞINMA”





Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.





Ali Saydam: Doğru doğru.





Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.





Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!