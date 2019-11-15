Samanyolu Haber /Gündem / 'Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi' deyince canlı yayında soğuk rüzgârlar esti /15 Kasım 2019 12:43

'Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi' deyince canlı yayında soğuk rüzgârlar esti

İstanbul Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişinin daha siyanürle intihar etmesinin konuşulduğu yayında iki konuk arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Konuklardan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han imalı bir tavırla "Sebep ekonomi değil, çünkü ekonomi iyi." deyince, diğer konuk Yenişafak yazarı Ali Saydam, "Ahmet, kaşınma!" diyerek uyardı. Bu diyalog sonrasında stüdyo sessizliğe büründü.

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Türkiye bu sabah, bir siyanür vakasıyla daha sarsıldı. Bakırköy’de 1’i çocuk 3 kişilik bir aile, evlerinde ölü bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, yapılan ilk tespitlerde evde siyanür tespit edildiğini açıkladı.

O sırada Habertürk TV’de "Para Gündem" isimli programda ülkede son günlerde yaşanan intihar vakaları konuşuluyordu. 

Altınbaş Üniversitesi Profesör Temsilcisi Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’ın konuyla ilgili yaptığı yoruma Yenişafak yazarı Ali Saydam’ın verdiği tepki ise stüdyoda soğuk rüzgârlar estirdi. 

İşte o diyaloglar:

“AHMET KAŞINMA”

Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir: İradesi dışında 3 çocuğu öldürüyorsunuz. Bu psikolojik midir, ekonomik midir? İrdelenmesi incelenmesi lazım.

Ali Saydam: Doğru doğru.

Ahmet Kasım Han: Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi.

Ali Saydam: Ahmet, kaşınma!
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ekonomik değildir, çünkü ekonomi iyi' deyince canlı... Sonraki Haber >>

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Ahmet Altan, darbeci olduğu için değil, darbecilerle mücadele ettiği için hapse atıldı

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Öğretmen engelli öğrenciyi tekme attı!

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Putin'in elinde 15 Temmuz'un gerçek yüzüyle ilgili dosyalar varmış

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Canlı yayında soğuk rüzgarlar esti

Bu çağrıya sessiz kalmayın!

Bu çağrıya sessiz kalmayın!

AKP’li Başkandan Trabzonlulara: Sizi biz Müslüman yaptık

AKP’li Başkandan Trabzonlulara: Sizi biz Müslüman yaptık

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Atike Vatan 'adalet ' arıyor

Bulunduğumuz ülkelerde entegrasyonu sağlamanın yolu!

Bulunduğumuz ülkelerde entegrasyonu sağlamanın yolu!

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

Başbakan'a öyle bir cevap verdi ki!

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?

Trump'tan Pelikancı Hilal Kaplan'a: Haber yaptığına emin misin?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:39:24