HDP çekilecek mi?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Günay Kubilay, HDP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde kazandığı belediyelerden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) çekilmesine dair kurumsal bir tartışması olmadığını söyledi.





Demokrasi için meşru mücadeleye devam edeceklerini belirten Kubilay, Ankara’da 20 Kasım’da geniş çaplı toplantı yapacaklarını, kapsamlı bir kayyım raporu açıklayacaklarını dile getirdi.





İçişleri Bakanlığı’nın 19 Ağustos’ta Mardin, Van ve Diyarbakır büyükşehir belediye eş başkanlarının yerlerine kayyım ataması üzerinden 88 gün geçti.





Üç büyükşehir belediye eş başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını ‘hukuksuz’ olarak nitelendiren HDP, kayyım atamalarını meşru ve mücadele alanı alarak değerlendirdiği sokakta ve Meclis çatısı altında protesto etti.





SIRRI SAKIK: HDP BELEDİYELERDEN ÇEKİLSİN





Eski milletvekili Sırrı Sakık önceki gün dört belediye eş başkanlarının yerine daha kayyım atanmasının akabinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm HDP’li belediyelere çekilme teklifinde bulunmuştu.





Sakık, “HDP’li belediyelere kayyım rutinleşip normalleşirken kendine demokrat(!) diyen hiçbir kesimden ve şahıstan bir beklentim yok. Ancak HDP’den beklentim yereldeki bu çıkmazdan kurtulmasıdır. Şahsi fikrim kalan belediyelerin hep birlikte çekilmesidir.” ifadelerini kullanmıştı.





Bazı sosyal medya kullanıcılarının Sakık’a destek vermesiyle başlayan belediyelerden çekilme teklifi Meclis’ten çekilme tartışmalarına uzandı.





"Belediyelerden çekilin" çağrısına cevap veren HDP sözcüsü Kubilay, "Çekilmiyoruz, mücadele edeceğiz." dedi.





HDP SÖZCÜSÜ KUBİLAY: BELEDİYELERDEN ÇEKİLMEYECEĞİZ





HDP’de sine-i millete dönmek gibi bir tartışma olmadığını vurgulayan Kubilay, “Parti içerisinde çeşitli üyelerimiz tarafından ve HDP’ye destek veren bazı kesimlerce böyle önerilerin yapıldığını biliyoruz. Fakat biz bu tartışmaların ötesinde önümüzdeki dönemler için demokratik ve meşru mücadele zeminini güçlendirmeyi, el konulmuş belediyeleri geri almayı hedefliyoruz.” dedi.





KAYYIM RAPORU 20 KASIM'DA ANKARA'DA AÇIKLANACAK





Meşru mücadeleyi büyütmek için Ankara’da 20 Kasım’da geniş çaplı bir toplantı organize edeceklerini duyuran Günay Kubilay, şöyle konuştu: “Toplantıda yol haritamızı, mücadele konseptimizi belirleyeceğiz. Aynı zamanda çok kapsamlı kayyım raporu açıklayacağız. Bugüne kadar 20 belediyemize kayyım atandı. Bugün de Mardin’de 3 ilçe belediye eş başkanımız gözaltına alındı. HDP’nin elinde olan tüm belediyelere zaman içinde el koymak istiyorlar.”