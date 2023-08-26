Ekonomik kriz nedeniyle emekliler geçinemiyor: 65 yaş sonrası boşanmalar arttı

Bold Medya'da yer alan habere göre artan enflasyon, ardı ardına gelen zamlar emekçileri ve emeklileri daha da yoksullaştırdı. Emekliler, 7 bin 500 TL maaşla geçinemiyor. Tüm Emekliler Derneği Adana Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya, emeklilerin aldıkları maaşla geçinemediğini vurgulayarak, emeklilere ara zam yapılması gerektiğini vurguladı.





Emekliler arasında geçim sıkıntısı nedeniyle boşanmaların arttığına dikkat çeken Tüm Emekliler Derneği Adana Çukurova Şube Başkanı Rafet Kaya, “7 bin 500 TL maaş aldığımız zaman diyelim ki emeklinin evi kira, Adana’da, şu an 7 bin TL’nin altında ev yok. Aldığı paranın tamamına yakınını ev kirasına veriyor, elinde bir şey kalmıyor. Bekçilik ya da inşaatta inşaata çalışarak para kazanmaya çalışıyorlar. Yazık, günah değil mi? Kira verdikten sonra emeklinin harcayacağı para kalmıyor elinde. Çoluğuna çocuğuna bakamıyor. Ayrılmalar oluyor. 60-65 yaştan sonra evliliklerde ayrılmalar oluyor. Ekonomik sıkıntıdan kaynaklı bu boşanmalar yaşanıyor” diye konuştu.





Emeklilere ara zam yapılması gerektiğini söyleyen Kaya, “SSK, Bağ-Kur emeklisinin suçu ne? 8 bin 77 TL memura zam verirken bunu ikiye bölseydi 4 bin TL de SSK, Bağ-Kur emeklisine verseydi bu hengame hiç olmazdı. İktidar kanadı farklı farklı zamanlar için emekli zammını konuşuyor. Biz iki arada bir derede kalıyoruz. Emekliler bize bir şey soruyor, cevaplamakta zorlanıyoruz. Ara zam 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmalı. Geriye dönük bir sefer bunu emeklinin maaşına ekle” dedi.





Milletvekillerinin emekli maaşlarına dikkat çeken Kaya, “Milletvekilleri ömür boyu yüksek maaş alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde üç ay milletvekilliği yapıp tekrar seçime gidildiğini gördük. O milletvekili ömür boyu emekli maaşı alıyor. Emekli bir nefes alsın. Emeklilerimiz marketlere giremiyor. Bir ekmek 7.5 TL. Haftalık olarak bir market ve pazara gittiğimizde bin 500 TL ödüyoruz. Adana sıcağında klima çalıştırdığımız için en kötü bin 500 TL fatura geliyor. Üniversiteye giden çocukları olan emeklilerimiz var. Her tarafa borçlu duruma gelmişler artık. Kredi çekerek geçinmeye çalışanlar var. Emeklilerimizin durumu gerçekten çok kötü” dedi.