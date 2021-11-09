İmamoğlu’nun 4 yıl hapsi isteniyor

31 Mart 2019 seçimlerini 13 bin oy farkla kazandığı halde mazbatasının iptal edildiği günlerde yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi.





Davayla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, yanlış anlaşıldığını ve sarf ettiği sözleri siyasi rakiplerine karşı kullandığını belirtti: “Muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta” dedi.





SORUŞTURMA 2 YIL SÜRDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart 2019’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret ettiği iddia edilerek soruşturma başlatılmıştı.





İmamoğlu hakkında, “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın bugün ilk duruşması yapıldı.





Duruşmaya tutuksuz sanık Ekrem İmamoğlu ve ‘müşteki’ sıfatıyla yer alan Yüksek Seçim Kurulu üyeleri katılmadı. Duruşmada İmamoğlu’nu temsilen avukatı Kemal Polat yer aldı.





YSK ÜYLERİNE DAİR BİR BEYAN YOK

Anayasa Mahkemesi kararları ve Yargıtay içtihatları doğrultusunda suçun unsurlarının oluşmadığını düşündüğünü belirten Polat, “YSK üyelerine dair bir beyan yoktur. Sanığın yokluğunda beraat kararı verilebileceğinden beraat kararı verilmesini, aksi halde savunmasının alınmasını talep ederiz” şeklinde konuştu.





Ara kararını açıklayan mahkeme, İmamoğlu’nun ifadesinin alınmasına karar verdi ve duruşmayı erteledi.





“MUHATABIM SİYASİ KİŞİLİKLER”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz’daki Biyometanizasyon Tesisi’nin açılışının ardından gazetecilerin dava hakkındaki sorularına verdiği yanıtta, “Bu sözü, bana bizzat hakaret eden siyasi akla dönük bir cevabım olmuştu ve benim bu sözümle beraber muhatabım olan siyasi akıl bellidir. Siyasi kişilikler bellidir. Muhatabım onlardır. Nokta. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu süreci kendi üzerine alınan ve böyle bir girişimde bulunan kurul üyeleri doğru hissetmemişlerdir, yanlış hissetmişlerdir. Yanlış bir girişimde bulunmuşlardır.” dedi.