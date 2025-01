Ekrem İmamoğlu'ndan Cem Aydın tepkisi: 'Bu millet sizi silip atacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma açılmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.





İmamoğlu, "Genç bir hakim adayı, mülakatta elendiği, diğeri mobbing nedeniyle canına kıydı. İnsan canından söz ediyoruz, gencecik insanların canına kıymasından bahsediyoruz. Yargının siyasallaşması insanların hayatlarına mal olduğu gibi daha tehlikeli bir boyutu var: Devletin varlığını da tehlikeye atar. İktidarların sınırsız güç kullanmasını önleyecek yegane kuvvet bağımsız yargıdır. Eğer yargıyı siyasetin parçası haline getirirseniz ortada hukuk devleti kalmaz, kurumlar çürümeye başlar.





'YARGI CAN ÇEKİŞMEKTEDİR'

"Yargının siyasallaşması devletin varlığını da tehlikeye atar" diyen İmamoğlu, "Devlet hepimizin altında yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti devletidir. İktidarların sınırsız güç kullanmasını engelleyecek yegane güç bağımsız yargıdır. Çok yakın geçmişteki yargı düzenlemesiyle geldiğimiz noktadır bu. Bugün bağımsız yargı can çekişmektedir" ifadelerini kullandı.





'ONLAR KAZANINCA TAMAM, KAYBEDİNCE HER ŞEY ŞAİBELİ'

"İktidarın yargıyı nasıl tahakküm altına aldığını gösteren en pervasız örneklerden biri 2019 yerel seçimleri sonrası yaşananlardır" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:





"O dönem olanlar o günden bugüne yaşanmaya devam ediyor... Onlar kazanınca tamam, kaybedince her şey şaibeli. Onlar kaybedince seçimler, yargı hatta millet şaibeli hale geliyor ve bunu söylemekten de imtina etmiyorlar. Ne olursa olsun her koşulda onlar kazanacak, koltuk onlara ait, onların malı mülkü. Bizim bildiğimiz bir tek yüzüktü onların, şimdi her şey onların. Şimdi heybeden bahsediyor. Yargıya nasıl hakim olduğunu, ona nasıl her şeyin bilgi olarak aktığını pervasızca paylaşıyorlar. Bundan daha somut bir delil olamaz. Yargının siyasallaşması soyut bir kavram değil şu anda, hayatın bir parçası haline gelmiştir."





'BU MİLLET SİZİ BU GÜZEL CUMHURİYET TARİHİNDEN SİLİP ATACAK'

"Bu millet sizi bu güzel Cumhuriyet tarihinden silip atacak" diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Bu kadar net. Başka bir kurtuluşu da yok. Çünkü kendilerini yetkiyi geçici süre milletten alan bir hükümet olarak değil milletin üstünde bir güç olarak, devletin tek sahibi olarak görüyorlar. Millet neymiş ki, esas olan şahsım, bu kadar net. Önümüzdeki seçimi bugünden kurgulamaya, milletin iradesini baskı altına almaya çalıştıkları nettir. Bağımsız yargıyı kuramazsak ekonomik, siyasi hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Bugün siyasetçilere yapılan şafak baskınlarını yarın işadamlarına yaparlar. Sakın sanmasın kimse ki bana olmaz. Geçmişte örnekleri de var. Kimse sanmasın ki bu İmamoğlu'nun, CHP'nin meselesidir. Bu mesele beka meselesidir."