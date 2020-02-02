Elazığ'da ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ depreminin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarında acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısını 3 bin 200 olarak açıkladı. Kurum, “Yıkık, acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200, bağımsız bölüm sayısı da yaklaşık 10 bin 900’e ulaşmış durumda. Üç gün içinde Elazığ’ın yüzde 90’ını görmüş, neticeyi ve tespiti almış olacağız” dedi.



Yemişli bölgesinde inceleme yapan Kurum, hasar tespit çalışmalarında yüzde 60 seviyesine gelindiğini ve kentteki binaların yüzde 25’e yakınının orta ve ağır hasarlı olduğunu söyledi.





Bakan Kurum, “Bugün itibariyle Elazığ ilimizde 93 yıkık binamız mevcut, 2 bin 785 ağır hasarlı binamız mevcut. Bu 9 bin 410 bağımsız bölüme geliyor. Yine bin 675 orta hasarlı binamız var. Burada da yaklaşık 12 bin bağımsız bölüm var. 323 de acil yıkılacak binamız var. Acil yıkılacak binalarda bağımsız bölüm sayısı yaklaşık bin 200 bağımsız bölümden oluşmaktadır” dedi.





Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerinde kentsel dönüşüm yapacaklarını aktaran Kurum, “Abdullah Paşa Mahallesi’nde de yapıların birçoğunun orta ve ağır hasarlı olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 bin bağımsız bölüm var. Buranın da hemen hemen bine yakınının orta ve ağır hasarlı olduğu için burada da büyük bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan elimizdeki 400 rezerv konuta ilişkin vefat eden ailelerimizin yakınlarına, yine enkaz altında kalan yaralı kurtulan vatandaşlarımıza bu konutlardan tahsis ediyoruz” dedi.





‘TOKİ’LERDE HASAR YOK’





TOKİ’lerdeki konutlarda ağır hasar olduğuna ilişkin sorulara yanıt veren Kurum, “Bizzat TOKİ başkanımız da gitti ve baktı. Herhangi bir hasar yok. Ağır hasar değil, az hasar dahi olmadığını üniversitemize ilişkin hocamız da açıkladı. Herhangi bir hasar söz konusu değil” ifadelerini kullandı.