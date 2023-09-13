Elektrikli araçlar ne zaman ucuzlayacak?

Analiz şirket Gartner, elektrikli araçların 2027 yılına kadar içten yanmalı motorlu araçlarla fiyat denkliğine ulaşacağını düşünüyor. Bu gerçekleşirse, çoğu insanın bir elektrikli araca (EV) geçiş yapmasının önündeki en büyük engel olan fiyat farkı ortadan kalkabilir ve elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli bir dönüm noktasına ulaşmış olabiliriz.





Ayrıca Gartner, elektrikli araçların fiyatları benzer içten yanmalı motorlu araçlarla aynı fiyat seviyesine ulaşsa bile, araçları şarj etmek için gerekli olan EV ağlarının teknolojinin benimsenmesinde engel oluşturabileceği konusunda da uyarıyor. Bu durum hakkında yorum yapan Gartner Kıdemli Direktör Analisti Jonathan Davenport, yaptığı açıklamada “Ülkeler EV sürücülerini elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dönemlerin dışında şarj etmeye teşvik edecek adımlar atmadığı sürece, EV'lere geçiş hem enerji üretim kapasitesi hem de dağıtım altyapısı üzerinde ek bir yük oluşturabilir” dedi.





Gartner, fiyat eşitliğine ulaşmanın yanı sıra 2030 yılına kadar piyasaya sürülen otomobil modellerinin %50’den fazlasının elektrikli araç olacağını söylüyor. Şirket, bu değişikliğin dünya çapındaki hükümetlerin yeni içten yanmalı motorlu araçların satışına ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırması nedeniyle zaman içinde gerçekleşeceğini düşünüyor.





Birleşik Krallık hükümeti, üç yıl önce yeni içten yanmalı motorlu araçların satışının 2030’dan sonra yasaklanacağını açıklayarak insanlara elektrikli araç satın almaları konusunda oldukça etkili bir teşvik sundu. Ayrıca, Londra ve Birmingham’da artık düşük emisyon bölgeleri bulunuyor ve bu da bölgeye yalnızca daha yeni ICE araçlarının ücret ödemeden girebileceği anlamına geliyor.





2024'te kaç adet elektrikli araç piyasaya sürülecek?

Gartner, gelecek yıl kaç adet elektrikli aracın sevk edileceğine dair tahminini de yayınladı. Otomobiller söz konusu olduğunda, 2022 sevkiyatlarının toplam 11,1 milyon adede ulaştığı belirtildi. Sevkiyatların 2023’te 14,9 milyona ve 2024’te 17,8 milyona ulaşması bekleniyor.





2024 sayıları, yıldan yıla %19’luk bir artışa işaret ediyor, bu da benimsenmenin makul bir oranda artacağı anlamına geliyor. Elektrikli araçların fiyatlarının 2027’de içten yanmalı motorlu araçlarla karşılaştırılabilir hale gelmesiyle birlikte, benimseme oranı daha da artabilir.



