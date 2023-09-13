Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması /13 Eylül 2023 13:04

İmamoğlu'ndan Akşener açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlerle ilgili her ilde kendi adaylarını çıkarma kararı üzerine "Sayın Akşener'in kapıları kapattığını düşünmüyorum" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara da aralarında olmak üzere "her ilde yerel seçime kendi adaylarımızla gireceğiz" şeklinde açıklaması üzerine konuştu


"Sayın Akşener'le seçimden sonra farklı konularda birkaç kez telefonda görüştük. Ama bu süreçlerle ilgili bir istişaremiz başlamadı. Bunun olması için siyasi olarak kendi içimizdeki süreçlerin olması değerlidir" diyen İmamoğlu, gazetecinin Akşener için "İttifaka kapıyı kapatmış görünüyor" demesi üzerine şu ifadeleri kullandı:  

"Sayın Akşener'in açıklamalarını ilgiyle, özenle takip ediyorum. Türkiye'nin geleceğine dair, hele hele İstanbul'un geleceğine dair diyalogların kapalı olmayacağını düşünüyorum. Kapıları kapattığı düşüncenize katılmıyorum."
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