Eleştirilerin hedefindeki Biden: Neredeyse sahnede uyuyordum

ABD başkanlık yarışındaki rakibi Donald Trump'la televizyonda karşı karşıya geldiği programda konuşmakta zorlanması nedeniyle adaylıktan çekilme baskısına maruz kalan Joe Biden, zayıf performansıyla ilgili konuştu.



ABD Başkanı Biden, Virginia'daki bir bağış etkinliğinde canlı yayın performansı nedeniyle üzgün olduğunu söyleyerek yayın öncesi yurt dışı seyahatinden döndüğünü ve çok yorgun olduğunu ifade etti.



ABD tarihinin en yaşlı başkanı olan 81 yaşındaki Biden, "Tartışmadan kısa süre önce birkaç defa dünya çapında seyahatlerim oldu. Ekibimi dinlemedim ve neredeyse sahnede uyuyakalıyordum" dedi.



Ekibi daha önce Biden'ın program sırasında grip olduğunu söylemişti. ABD Başkanı da "Biliyorum genç bir adam değilim. Eskisi kadar iyi yürüyemiyor ve konuşamıyorum ama gerçeği söylemeyi biliyorum" diye konuşmuştu.



Anketler, program sonrası Biden'a desteğin hızla düştüğünü ve yarıştan çekilmesi gerektiğini düşünenlerin oranının bir hayli yüksek olduğunu ortaya koyuyor.