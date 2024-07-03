BM: Rusya, AB'nin uydu sistemlerine müdahale ediyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yayınlanan bir Bildiride, Rusya Federasyonu'nun bunun için Kaliningrad ve Moskova bölgesindeki istasyonları kullandığı iddia ediliyor. Müdahale birkaç ay boyunca devam etti. İki uydu operatörü, müdahale kaynaklarının Rusya topraklarında olduğu sonucuna vardı.Aralarında Ukrayna, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İsveç'in de bulunduğu çok sayıda ülke ITU ile temasa geçti.ITU’ye Ukrayna televizyon ve radyo programlarını yayınlayan kanallara müdahale konusunda bilgilendirme yapıldı. Benzer müdahale Hollanda kanallarına da bildirildi.Rusya, daha önce de Fransa'ya benzer suçlamalara yanıt vermiş ve inceleme yapıldığını, bu tür girişime neden olabilecek herhangi bir radyasyonun ortaya çıkmadığını bildirmişti.ITU, Rusya'yı "diğer ülkelerin frekans tahsislerine zararlı müdahaleye neden olmayı amaçlayan her türlü kasıtlı eylemi" durdurmaya çağırdı.Telekomünikasyon Birliği ayrıca Rusya, Fransa, Ukrayna, Hollanda, İsveç ve Lüksemburg yetkililerine bu sorunun çözümü için karşılıklı yardım çağrısında bulundu.Nisan ayında Letonya ve Litvanya dışişleri bakanları Rusya'yı Baltık Denizi'ndeki GPS sinyallerini bozarak havacılığa müdahale etmekle suçlamıştı.Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen de Mayıs ayında Rusya'ya yönelik benzer suçlamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl boyunca Finlandiyalı yetkililerin, özellikle Finlandiya Körfezi'nde olmak üzere Finlandiyalı pilotlardan yüzlerce GPS müdahalesi raporu aldıklarını söyledi.