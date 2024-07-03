Belarus ordusu alarmda!

Samanyoluhaber.com - Moskova



Askeri birliklerin alarma geçirildiği açıklaması Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından yapıldı.



Belarus Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Lukaşenko, Ukrayna ordusunun sınır bölgelerinde faaliyetlerini artırması nedeniyle Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Güçlerinin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.



Lukaşenko, “Hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Aynı şekilde Rus güçleri hazır pozisyonda bekledi. Burada tam bir etkileşim söz konusu. Polonez ve İskender füze sistemleri belirli alanlara konuşlandırılmış durumda. Bunların ne tür mühimmatlara sahip olduğunu zaten biliyorsunuz” dedi.



Belarus'un Ukrayna ile güney sınırını ve Avrupa Birliği ile batı sınırını ‘kapattığını’ belirten Lukaşenko, “Tarihimizde daha önce olduğu gibi herhangi bir hataya mahal vermemek için durumu yakından izliyoruz” diye konuştu.



Minsk için ’kırmızı çizgiler’ olmadığını vurgulayan Belarus lideri, bir saldırı olması durumunda ‘belirli hedeflere yönelik her türlü silahla yanıt verileceğini’ kaydetti.



Herhangi bir çatışmanın yaşanmayacağını umduğunu belirten Lukaşenko, “Halledeceğimizi düşünüyorum. Ukrayna sınırında herhangi bir çatışmaya izin vermeyeceğimizi garanti ediyorum. Çatışma olmayacak, çatışmalara ihtiyacımız yok. Savaş alanındaki durum göz önüne alındığında, Ukraynalıların da böyle bir çatışmaya ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.