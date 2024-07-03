Samanyolu Haber /Dünya / Belarus ordusu alarmda! /03 Temmuz 2024 11:16

Belarus ordusu alarmda!

Ukrayna ordusunun sınır bölgelerindeki hareketliliği nedeniyle Minsk, bazı birliklerini alarma geçirdi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Askeri birliklerin alarma geçirildiği açıklaması Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tarafından yapıldı.

Belarus Bağımsızlık Günü vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Lukaşenko, Ukrayna ordusunun sınır bölgelerinde faaliyetlerini artırması nedeniyle Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Güçlerinin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.

Lukaşenko, “Hava kuvvetleri ve hava savunma birlikleri savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildi. Aynı şekilde Rus güçleri hazır pozisyonda bekledi. Burada tam bir etkileşim söz konusu. Polonez ve İskender füze sistemleri belirli alanlara konuşlandırılmış durumda. Bunların ne tür mühimmatlara sahip olduğunu zaten biliyorsunuz” dedi.

Belarus'un Ukrayna ile güney sınırını ve Avrupa Birliği ile batı sınırını ‘kapattığını’ belirten Lukaşenko, “Tarihimizde daha önce olduğu gibi herhangi bir hataya mahal vermemek için durumu yakından izliyoruz” diye konuştu.

Minsk için ’kırmızı çizgiler’ olmadığını vurgulayan Belarus lideri, bir saldırı olması durumunda ‘belirli hedeflere yönelik her türlü silahla yanıt verileceğini’ kaydetti.

Herhangi bir çatışmanın yaşanmayacağını umduğunu belirten Lukaşenko, “Halledeceğimizi düşünüyorum. Ukrayna sınırında herhangi bir çatışmaya izin vermeyeceğimizi garanti ediyorum. Çatışma olmayacak, çatışmalara ihtiyacımız yok. Savaş alanındaki durum göz önüne alındığında, Ukraynalıların da böyle bir çatışmaya ihtiyacı yok” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belarus ordusu alarmda! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:46:04