Samanyolu Haber /Ekonomi / Oranlar belli oldu ama… 4 milyon emekliye zam yok! /03 Temmuz 2024 11:18

Oranlar belli oldu ama… 4 milyon emekliye zam yok!

TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklinin zam oranı belli oldu. Açıklanan verilere göre, SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 memur ve memur emeklileri ise, yüzde 19,31 oranında zam alacak. 4 milyona yakın emekli ise temmuz zammından faydalanamayacak.

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TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu.

Verilerin ardından SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak. Her yıl ocak ve temmuzda maaşlarına zam alan emekli ve memurlar TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından adeta bir duş almış oldu.
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Yılın temmuz ve ocak dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk zammında yüzde 49,25 oranında zam almıştı.

EMEKLİLERİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan yeni zam oranıyla emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

MİLYONLARCA EMEKLİ YARARLANAMAYACAK

Hükümetin temmuzda Meclis’e getireceği torba yasada emekliye kök maaş düzenlemesinin yer almaması milyonlarca emekliyi mağdur etti. Maaşı 10 bin liranın altında kalan 3,6 milyon emekli temmuz zammından yararlanamayacak.
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