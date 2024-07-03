Oranlar belli oldu ama… 4 milyon emekliye zam yok!

Yılın temmuz ve ocak dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk zammında yüzde 49,25 oranında zam almıştı.





Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak





TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklinin maaş zam oranı belli oldu.Verilerin ardından SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73 oranında; memur ve memur emeklileri ise, yüzde 19,31 oranında maaş farkı alacak. Her yıl ocak ve temmuzda maaşlarına zam alan emekli ve memurlar TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin ardından adeta bir duş almış oldu.TÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini AçıkladıTÜİK, Haziran Ayı Enflasyon Verilerini AçıkladıAçıklanan yeni zam oranıyla emeklilerin zamlı maaşları şöyle olacak:Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacakKök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacakKök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacakHükümetin temmuzda Meclis’e getireceği torba yasada emekliye kök maaş düzenlemesinin yer almaması milyonlarca emekliyi mağdur etti. Maaşı 10 bin liranın altında kalan 3,6 milyon emekli temmuz zammından yararlanamayacak.