TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı

Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre TÜİK, merakla beklenen 2024 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.



TÜİK'e göre, mayısta aylık enflasyon yüzde 3,37, yıllık enflasyon yüzde 75,45 olmuştu. Yıllık enflasyonda sekiz ay sonra ilk kez düşüş oldu. Aylık enflasyonda ise 13 ayın en düşük oranı görüldü.



Haziran enflasyonu için ekonomistlerin ortalama beklentisi AA anketinde aylık için yüzde 2,28, yıllık için yüzde 72,68, Reuters anketinde aylık için yüzde 2,22, yıllık için yüzde 75,6 olmuştu.



Merkez Bankası'nın (TCMB) son piyasa katılımcıları anketinde haziran ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,52 olarak açıklanmıştı.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hesaplamasına göre İstanbul'da haziranda aylık enflasyon yüzde 3,42, yıllık enflasyon 82,14 yüzde oldu.



Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise haziranda enflasyonu aylık yüzde 4,27, altı aylık yüzde 41,16, yıllık yüzde 113,08 hesapladı.



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TÜİK'e göre, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 107,11 ile eğitim oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde -0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 3,79 ile konut oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 68,25 olarak gerçekleşti.



HAZİRANIN ZAM ŞAMPİYONU OTOBÜS BİLETİ



Haziranda bir önceki aya göre fiyatı en çok artan temel başlık, yüzde 12,71 ile karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı oldu.



İkinci sırada yüzde 12,69'luk aylık artışla şebeke suyu, üçüncü sırada yüzde 8,47'lik artışla taze meyveler, dördüncü sırada yüzde 6,67'lik artışla oteller ve pansiyonlar oldu.



TÜİK, madde sepetindeki ürün ve hizmetlerin ortalama fiyat listesi ile birlikte fiyatı bir ayda en çok artan ve azalan ürün ve hizmetler listesine iki yıldır sansür uyguluyor.



Mahkeme kararlarına rağmen, TÜİK bu listeleri yayımlamıyor.