Memur ve emekli zammı belli oldu

Memurların ve emeklilerin maaş zamları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti.TÜİK verilerine göre, altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.Buna göre, temmuzda memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 19,3, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 24,73 oldu.Enflasyon rakamları 16 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru yakından ilgilendiriyor.SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zamda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) etkili.Memur ve memur emeklilerinin maaşlarında enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2024 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 zam yapılmıştı.Böylece temmuz ayındaki zamla birlikte en düşük memur maaşı 36 bin 460 TL'ye yükseldi.En düşük memur emeklisi aylığı ise 14 bin 741 TL'den 17 bin 585 TL'ye yükseldi.Emeklilerin 10 bin TL olan taban aylığında ise herhangi bir iyileştirme yapılmadı.Temmuz ayında yapılan yüzde 19,3'lük zamdan sonra derece ve mesleklere göre bazı memur maaşları şöyle oldu:Memur maaş zammının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın en düşük kamu görevlisi maaşının 30 bin 560 TL'den 36 bin 460 TL'ye, en düşük kamu görevlisi emekli aylığının 14 bin 740 TL'den 17 bin 585 TL'ye yükseldiğini açıkladı.Ali Yalçın, "Kamu görevlisi emeklilerine yapılmayan (1 yıl) seyyanen artış “Görev Aylığı-Emekli Aylığı” arasındaki uçurumu büyütüyor, gelir kayıpları artarak devam ediyor. Emekliler Yılına yakışacak ve taçlandıracak düzenlemeler uygulamaya geçirilmeli; emek verenlerin, ömrünün büyük bir kısmını alın teri akıtarak geçirenlerin taleplerine kulak verilmelidir" dedi.Yalçın şunları söyledi:"Maaşlar/ücretler ile piyasadaki fiyat artışlarının kaybedenini sürekli olarak sabit gelirlilerimiz olduğu gerçeğinin bilinmesine rağmen, maaşlara 6 ayda bir, ürünlere ise hemen hemen her ay artış yapılmaktadır.Enflasyon baskılanmadığı, fiyat artışları durmadığı müddetçe maaş/ücret artışları erimeye, emekçi kaybetmeye ve gelir dağılımındaki adaletsizlik büyümeye devam edecek. 1 ay boyunca emek veren, gece gündüz çalışan ve evine helal ekmek götürmek için dişini tırnağına takan emekçinin “ücreti” enflasyonu artıyor söyleminden/eyleminden vazgeçilmelidir.Bu noktada atılacak adımlar, yapılacak düzenlemeler ve belirlenecek yöntemler adil olmalı, sonuç; alın teri ve akıl terinin değerini artırmalı, emekçiyi korumalı, gelir dağılımında adaleti sağlamalıdır"