Eleştirmenler 24 yıl sonra gelen devam filmi Gladyatör 2 için ne dedi?

İrlandalı aktör Paul Mescal’in başrolü üstlendiği filmi izleyen eleştirmenler yapımı çoğunlukla beğendi.



BBC adına filmi yorumlayan eleştirmen Caryn James “Açık ara senenin en iyi Hollywood yapımı” dedi.



Paul Mescal’in oyunculuğunu öven James, Gladyatör 2’nin, drama ve sosyal mesajlar ile görkemli aksiyon sinemasını dengelemeyi başardığı yorumunu yaptı.



İngiliz Guardian gazetesinin ünlü sinema yazarı Peter Bradshaw da filmi beğenen eleştirmenler arasında yer aldı.



Bradshaw, yapım için “yumruk gibi bir devam filmi”, “nefes nefese bir şov” gibi ifadeler kullandı.



Ancak Bradshaw ilk Gladyatör’ün daha üst seviye bir yapım olduğu yorumunu yaptı.



Financial Times yazarı Danny Leigh ise üç yıldız verdiği filmin birkaç ay içinde unutulacağını savundu.



Leigh filmin “sağlam bir popcorn sineması örneği” olduğunu ancak orijinal yapımın “gölgesinde kaldığını” söyledi.



Leigh, iki filmin başrollerini karşılaştırırken de Mescal için “Crowe’un yeni nesil bir çakması” ifadesini kullandı.



Independent gazetesi yazarı Clarisse Loughrey ise 86 yaşındaki yönetmen Scott’u övdü ve yaşı ilerleyen sinemacının “beklentilerin dışında işler çıkarmaya devam ettiğini” yazdı.



Gladyatör 3 ihtimali?

Eleştirmenlerin ortak noktası Denzel Washington’un performansına övgüleri oldu.



Amerikalı aktör devam filminde köle tüccarı Macrinus’u canlandırıyor.



The Times gazetesinden Kevin Maher, filmin “Denzel Washington’un biseksüel köle taciri karakteri perdeye çıktığında alev aldığını” yazdı.



The Guardian, Washington’un “filmi neredeyse tek başına götürdüğünü” yazdı.



The Hollywood Reporter ise Washington için “dudak ısırtan” bir performans yorumunu yaptı.



Filmde, Şili asıllı Amerikalı oyuncu Pedro Pascal da Marcus Acacius karakterine hayat veriyor.



İlk filmde de rol alan Connie Nielsen (Lucillia), Mescal’in (Lucius) annesi rolüyle karşımıza çıkıyor.



Görünüşe göre bir üçüncü film de ihtimal dışı değil.



Scott, The Hollywood Reporter’a verdiği röportajda Gladyatör 3 için aklında “Baba 2 filminden ilham alarak” bazı fikirler bulunduğunu söyledi.