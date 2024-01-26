Samanyolu Haber /Ekonomi / Elon Musk: Çinli elektrikli otomobil üreticileri rakiplerini yok edecek, önlem alın /26 Ocak 2024 08:50

Elon Musk: Çinli elektrikli otomobil üreticileri rakiplerini yok edecek, önlem alın

Tesla Tepe Yöneticisi Elon Musk, ticaret engelleri konulmadan Çinli otomobil üreticileriyle rekabet etmenin imkansız olduğu mesajını verdi.

SHABER3.COM

Musk, hükümetler nezdinden önlem alınmadığı takdirde Çinli firmaların küresel rakiplerini "yıkacağını" söyledi.

Bu açıklamalar ABD elektrikli araç pazarı liderinin, dünya çapında genişlemek için yarışan BYD gibi şirketler nedeniyle karşı karşıya olduğu baskının büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Musk'un yorumları, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın hissedarları arasında olduğu BYD'nin daha ucuz modelleri ve daha çeşitli ürün yelpazesiyle, geçen çeyrekte dünyanın en çok satan elektrikli araç şirketi olarak Tesla'yı geride bırakmasının ardından geldi.

Şirketin dördüncü çeyrek performansını açıklamasının ardından analistlerle yaptığı görüşmede Musk, Çinli otomobil şirketlerinin "en rekabetçi" şirketler olduğunu ve "ne tür tarifeler veya ticari engellerin oluşturulduğuna bağlı olarak Çin dışında önemli bir başarı elde edeceklerini" söyledi.

Musk, "Son derece iyiler. Eğer herhangi bir ticaret engeli kurulmazsa, dünyadaki diğer otomobil şirketlerinin çoğunu neredeyse yok edecekler" dedi.

Musk'ın yorumları hakkında ne düşündükleri sorulduğunda Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü günlük basın toplantısında açıklamalardan haberi olmadığını ancak "adil, adaletli ve açık bir iş ortamının sürdürülmesini" savunduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl, yüksek borçlanma maliyetlerinden etkilenen tüketicileri etkilemek için fiyatları düşüren Tesla'nın kar marjı daraldı ve bu da yatırımcılarını endişelendirdi.

Çarşamba günü Musk, Tesla'nın mevcut ürün gamıyla "doğal maliyet düşüşü sınırına" ulaştığı konusunda uyardı.

Reuters salı günü, Tesla'nın ucuz rakipleriyle rekabet edebilmek için 2025 ortalarında "Redwood" kod adlı daha ucuz, toplu pazara yönelik kompakt bir crossover üretmeye başlamayı planladığını yazmıştı.

Musk, Tesla'nın 2025 yılının ikinci yarısında Teksas fabrikasında yeni nesil elektrikli otomobil üretimine başlamayı planladığını doğruladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Elon Musk: Çinli elektrikli otomobil üreticileri rakiplerini... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:40