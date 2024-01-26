400'den fazla kişiyi açlıktan öldüren tarikat liderine işkence ve zulüm suçlaması

Kenya'da 400'den fazla takipçisinin açlıktan ölümüne yol açan kült tarikat lideri Paul Nthenge Mackenzie, cinayet, çocuklara işkence etmek ve zulümle suçlandı.



Mombasa mahkemesi belgelerine göre, Paul Nthenge Mackenzie ve diğer 38 şüpheli, çocukları dövmek ve kasten aç bırakmak da dahil olmak üzere suçlamaları kabul etmedi.



AFP'nin haberine göre daha önce de terörizm ve adam öldürmeyle suçlanan Mackenzie'nin takipçilerini "İsa ile buluşmak" için açlıktan ölmeye kışkırttığı iddia ediliyor.



Kıyı kenti Malindi'deki bir mahkemenin, kendi kendini papaz ilan eden kişinin akli durumunun yargılanmaya uygun olup olmadığına 6 Şubat'ta karar vermesi bekleniyor.



Mackenzie geçtiğimiz yılın nisan ayında Hint Okyanusu yakınındaki Shakahola ormanında cesetler bulunmasının ardından tutuklanmıştı.



Otopsiler, 429 kurbanın çoğunun açlıktan öldüğünü ortaya çıkardı.



Ancak aralarında çocukların da bulunduğu bazı kişilerin de dövüldüğü veya boğulduğu tespit edildi.,



Mombasa şehrindeki Tononoka Çocuk Mahkemesi'nde görülen davanın iddianamesinde, suçların 2020 ile 2023 yılları arasında Mackenzie tarikatının toplandığı Shakahola ormanında meydana geldiği belirtildi.



Mahkeme belgelerinde, sanığın "kasten ve kasıtlı olarak" altı yaşındaki çocuklara yemek vermediği ve diğerlerini dikenli sopalarla kırbaçladığı vurgulandı.



İstismar ve ihmalin yanı sıra bazı çocukların okuldan uzaklaştırıldığı ve eğitim haklarından mahrum bırakıldığı da belirtildi.



Mackenzie terörizm ve adam öldürme suçlarını da kabul etmedi.



“Shakahola orman katliamı” olarak adlandırılan tüyler ürpertici olay, hükümetin radikal mezhepleri daha sıkı kontrol etmesi gerektiğini gösterdi.



Aşırılıkçı geçmişine ve daha önceki hukuki davalara rağmen Mackenzie'nin kolluk kuvvetlerinden nasıl kaçmayı başardığına dair sorular yükselmişti.



Senato'nun soruşturma komisyonu, Mackenzie'nin 2017'de radikal söylemlerle vaaz vermekle suçlandığını bildirdi.



Kutsal Kitap'a uygun olmadığını iddia ettiği örgün eğitim sistemini reddeden Mackenzie 2017 yılında yasadışı eğitim verme ve radikalleşme suçlamalarından beraat etmişti.



2019 yılında, Shakahola'da aç bırakıldığına, boğulduğuna ve ardından sığ bir mezara gömüldüğüne inanılan iki çocuğun ölümüyle bağlantılı olmakla da suçlanan Mackenzie yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmıştı