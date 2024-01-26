74 Ukraynalı esirin öldüğü uçağı kim vurdu?

Lavrov: "Rusya'nın Avrupa'ya saldıracağı yönündeki spekülasyonlar saçmalık"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın uçak kazasının sebeplerinin tartışılması gerektiğini ve tüm gerçeklerin hala doğrulanmakta olduğunu söyledi.

ABD: İddiaları doğrulayacak konumda değiliz

ABD Konsey sözcüsü John Kirby olayla ilgili olarak "Raporları gördük, ancak bunları doğrulayacak bir konumda değiliz" dedi.

Bağımsız gözlemciler, Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından neler yaşandığını şu ana kadar doğrulayamadı.Rusya'nın askeri nakliye uçağının Ukrayna sınırındaki Belogorod bölgesinde düşüş nedeniyle ilgili bilinmezlik devam ederken iki taraf birbirlerini suçlamayı sürdürüyor.Moskova yönetimi Kiev'i uçağı düşürmekle itham ederek olayla ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ise Kremlin'i "Ukraynalı mahkumların hayatlarıyla oynamakla" suçladı.Ukrayna Devlet Başkanı, uçaktaki 74 kişinin tamamının ölümüne neden olan kazayla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunurken "Rusların Ukraynalı savaş esirlerinin hayatlarıyla, yakınlarının duygularıyla ve toplumun duygularıyla oynadığını" gösterdiğini söyledi.Kazadan Kiev'i sorumlu tutan Kremlin'de ise bir Rus milletvekili uçağın düşürüldüğü bölgeye girmeden önce Ukrayna askeri istihbaratına 15 dakikalık bir uyarı verildiğini iddia etti.İddiayı yalanlayan Ukrayna, Rusya'nın yolcuların takas için gönderilen Ukraynalı savaş esirleri olduğunu iddiasının ise incelendiğini ve "doğrulanmamış bilgilerin" paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.Ukrayna ayrıca Moskova'nın geçmiş takaslarda olduğu gibi belirli bir süre için belirli bir hava sahasının güvenli tutulmasını talep etmediğini belirtti.Sosyal medyada paylaşılan uçak kazası görüntülerinde uçağın karlı ve kırsal bir alana düşmesinin ardından büyük bir alev topunun yükseldiği görülüyor.Lavrov, "Ukraynalı savaş esirleri, Moskova ve Kiev arasında kararlaştırılan bir sonraki takasın gerçekleştirilmesi için Belgorod bölgesine nakledildi. Bu takasın gerçekleşmesi yerine, Ukrayna tarafı Harkiv bölgesinden uçaksavar füzeleriyle bu uçağa saldırdı ve bu da ölümcül oldu."Lavrov ayrıca yabancı medyanın kazayla ilgili ayrıntılara inanmamasının Rusya'yı endişelendirmediğini belirtti.Rusya'nın ABD ile görüşecek bir şeyi olmadığını da sözlerine ekleyen Lavrov, Rusya'nın Avrupa'ya saldırma niyetinde olduğu yönündeki spekülasyonları "saçmalık" olarak nitelendirdi.Bir başka ABD'li yetkili de düşen uçakta Ukraynalı savaş esirleri olup olmadığının belirsiz olduğunu söyledi.Bağımsız gözlemciler de, Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus askeri nakliye uçağının düşmesinin ardından neler yaşandığını şu ana kadar doğrulayamadıklarını dile getiriyor.