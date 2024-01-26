İsveç Başbakanı Kristersson, şimdi de Macaristan yolcusu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunu görüşmek üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeyi kabul etti.



İsveç medyasına göre Kristersson, iki ülke arasında daha fazla diyaloğun faydalı olacağına inandığı görüşünü dile getirdi.



Orban, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılım talebini onayladığı gün, Kristersson'u ülkesine davet etmişti.



İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Kristersson'un, Macar mevkidaşı Orban'a gelecek hafta Brüksel'de bir araya gelmeyi teklif ettiği ve Stockholm'ün geciken NATO üyeliğinin önündeki son engeli de kaldırmayı umduğunu dile getirdiği bildirildi.



Kristersson, Orban'a gönderdiği mektupta 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Konseyi Zirvesi sırasında bir araya gelme fırsatı bulabilecekleri önerisinde bulundu.



Kristersson, mektubunda, "Ülkelerimiz arasında daha yoğun bir diyaloğun faydalı olacağı konusunda sizinle hemfikirim" ifadesini kullandı.



Ayrıca Kristersson, Orban'ın İsveç'in NATO başvurusunu görüşmek üzere 'iki lider için de uygun bir zamanda Budapeşte'de buluşma' davetini kabul etti.



Kristersson, mektubunda, "İkimiz için de uygun bir zamanda, Budapeşte'de sizinle tüm bu konuları derinlemesine tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.



Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ziyaretin amacının güven inşa etmek olduğunu söyledi.



Orban, İsveç'in kendi hükümeti dönemindeki demokratik gelişmelere yönelik eleştirilerine karşı çıkmıştı. Ancak dün (24 Ocak) yaptığı konuşmada, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini kaydetti.



Uzmanlara göre Macaristan, Türkiye'nin aksine, İsveç'in NATO başvurusunu kabul etmesi karşılığında açık bir talepte bulunmadı. İki ülke arasındaki görüşmelerin neleri kapsayacağı da belirsizliğini koruyor.