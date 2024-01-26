Samanyolu Haber /Dünya / İsveç Başbakanı Kristersson, şimdi de Macaristan yolcusu /26 Ocak 2024 08:57

İsveç Başbakanı Kristersson, şimdi de Macaristan yolcusu

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO üyeliği görüşmesi için kendisini Budapeşte'ye davet eden Macaristan Başbakanı Viktor Oraban'a gönderdiği mektupta, "İkimiz için de uygun bir zamanda Budapeşte'de sizinle tüm bu konuları derinlemesine tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunu görüşmek üzere kendisini Budapeşte'ye davet eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmeyi kabul etti.

İsveç medyasına göre Kristersson, iki ülke arasında daha fazla diyaloğun faydalı olacağına inandığı görüşünü dile getirdi.

Orban, TBMM'nin İsveç'in NATO'ya katılım talebini onayladığı gün, Kristersson'u ülkesine davet etmişti.

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada Kristersson'un, Macar mevkidaşı Orban'a gelecek hafta Brüksel'de bir araya gelmeyi teklif ettiği ve Stockholm'ün geciken NATO üyeliğinin önündeki son engeli de kaldırmayı umduğunu dile getirdiği bildirildi.

Kristersson, Orban'a gönderdiği mektupta 1 Şubat'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Konseyi Zirvesi sırasında bir araya gelme fırsatı bulabilecekleri önerisinde bulundu.

Kristersson, mektubunda, "Ülkelerimiz arasında daha yoğun bir diyaloğun faydalı olacağı konusunda sizinle hemfikirim" ifadesini kullandı.

Ayrıca Kristersson, Orban'ın İsveç'in NATO başvurusunu görüşmek üzere 'iki lider için de uygun bir zamanda Budapeşte'de buluşma' davetini kabul etti.

Kristersson, mektubunda, "İkimiz için de uygun bir zamanda, Budapeşte'de sizinle tüm bu konuları derinlemesine tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ziyaretin amacının güven inşa etmek olduğunu söyledi.

Orban, İsveç'in kendi hükümeti dönemindeki demokratik gelişmelere yönelik eleştirilerine karşı çıkmıştı. Ancak dün (24 Ocak) yaptığı konuşmada, ülkesinin İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini kaydetti.

Uzmanlara göre Macaristan, Türkiye'nin aksine, İsveç'in NATO başvurusunu kabul etmesi karşılığında açık bir talepte bulunmadı. İki ülke arasındaki görüşmelerin neleri kapsayacağı da belirsizliğini koruyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç Başbakanı Kristersson, şimdi de Macaristan yolcusu Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:58