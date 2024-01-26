Kadın Milletvekiline taşlı saldırı

Güney Kore emniyet yetkilileri, iktidardaki Halkın Gücü Partisi Milletvekili Bae Hyunjin'in kimliği açıklanmayan bir kişinin saldırısına uğradığını ve kafasına taş benzeri cisimle vurulması sonrası başkent Seul'deki bir hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.



Saldırı, yerel saatle 17.00 sularında Seul'ün güneyindeki Gangnam bölgesinde meydana gelirken yapılan açıklamada, kadın milletvekilinin durumunun stabil olduğu kaydedildi.



Bae'nin yardımcısı, yaya bir kişinin Bae'ye yaklaşarak, "Siz milletvekili Bae Hyunjin misiniz?" diye sorduğunu, aldığı cevap sonrası yumruk büyüklüğünde bir taşla miilletvekilinin başının arka kısmına defalarca vurduğunu dile getirdi.



Bir polis yetkilisi, saldırının ardından şüphelinin olay yerinde gözaltına alındığını aktardı.



Başındaki kanama nedeniyle Soonchunhyang Üniversite Hastanesine nakledilen Bae'nin bilincinin açık olduğu ve yarasının da hayati tehlike arz etmediği belirtildi.



Bölgedeki güvenlik kameralarından alınan görüntülere göre, yetişkin olduğu anlaşılan maske ve bere takan ve kapüşonlu bir kıyafet giyen şahıs, kendisine müdahale edilinceye kadar Bae Hyunjin'in kafasına en az 15 defa vuruyor.



Güney Kore devlet ajansı Yonhap'ın haberine göre şüpheli Gangnam'da polis tarafından gözaltına alındı ancak ilk sorgusundaki ifadesinde 15 yaşında olduğunu iddia etti.



2020'de Ulusal Meclis'teki ilk dönemine seçilen 40 yaşında olan Bae, eski bir haber sunucusu.



Kısa bir süre dönemin Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol'un sözcüsü olarak da görev yaptı.



Güney Kore'de geçtiğimiz haftalarda Busan kentinde bir kişi, muhalefet partisi lideri Lee Jae-myung'u boynundan bıçaklamıştı.