Elon Musk Twitter'a ortak oldu, hisseler yükselişe geçti









Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya endüstrisini sarsabileceğini ima ettikten bir hafta sonra platformun en büyük hissedarı olmak için Twitter’da yüzde 9,2 hisse aldı.





Bloomberg’in bu haberinin ardından, Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseldi.





50 yaşındaki ünlü milyarder geçen ay Twitter’da 80 milyondan fazla takipçisine şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine uyup uymadığını sormuştu.





Takipçilerin yüzde 70’den fazlası hayır demesinin ardından Musk, yeni bir platforma ihtiyaç olup olmadığını sormuş ve kendi platformunu kurmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.