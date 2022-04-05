Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk Twitter'a ortak oldu, hisseler yükselişe geçti /05 Nisan 2022 12:04

Elon Musk Twitter'a ortak oldu, hisseler yükselişe geçti

Elon Musk'ın Twitter hissesi aldığı haberleri üzerine şirketin hisselerinde yüzde 26'lık hızlı bir yükseliş kaydedildi.

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Tesla CEO’su Elon Musk, sosyal medya endüstrisini sarsabileceğini ima ettikten bir hafta sonra platformun en büyük hissedarı olmak için Twitter’da yüzde 9,2 hisse aldı.

Bloomberg’in bu haberinin ardından, Twitter hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 26 yükseldi.

50 yaşındaki ünlü milyarder geçen ay Twitter’da 80 milyondan fazla takipçisine şirketin ifade özgürlüğü ilkelerine uyup uymadığını sormuştu.

Takipçilerin yüzde 70’den fazlası hayır demesinin ardından Musk, yeni bir platforma ihtiyaç olup olmadığını sormuş ve kendi platformunu kurmayı ciddi olarak düşündüğünü söylemişti.
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