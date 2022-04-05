Dünya r/Place için bir araya geldi

Çeşitli renklerden oluşan pikseller ise bir bayrağı, önemli bir kişiliği, bir bilgisayar oyunu karakterini, bir logoyu ya da ikonu resmedebiliyor.



PİKSEL PİKSEL İŞLENİYOR





Türk internet kullanıcıları ve Türk Twitch yayıncıları da bu furyaya ayak uydurmuş gibi gözüküyor. R Place içinde oluşturulan dev kare alanda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Bayrağı’nın piksel çizimleri yerini almış durumda. Türk Twitch yayıncıları, izleyenlerine direktifler vererek kare alanda oluşturabilecekleri çizimler konusunda yol gösteriyor.



Böylelikle kullanıcılar, grupça çizilmek istenen projeye destek olabiliyor. Kullanıcıların, pikseli diledikleri noktaya yerleştirdikten sonra tekrar piksel yerleştirmek için belirli bir süre beklemesi gerekiyor.



DAHA ÖNCE 2017’DE YAPILMIŞTI







Reddit 2017 yılında yine 1 Nisan’da bu uygulamayı hayata geçirmişti ve 3 milyondan fazla kullanıcı katılmıştı. Uygulama, 72 saat sonra sona ermişti. Bu yıl yapılan uygulama ise 4 Nisan’da Türkiye saatiyle 02.00’de sona erdi.



Şu ana dek yapılan çizimlere bakıldığında ise dev karenin adeta bir piksel sanatına dönüştüğü görülebiliyor.





YAYINCILAR BAYRAĞA TOZ KONDURMADI



Twitch isimli yayıncılık platformunda yayın yapan Elraen rumuzlu yayıncı, Turk bayrağına toz kondurmadi, ve diğer kullanıcıların eserlerine yeri geldiğinde yardım ederek, yeri geldiğinde de promote ederek desteğini insanlara gösterdi.

Öncelikle ülkelerin çorbada tuzunun olduğunu belli etmek için yaptıkları bayrak sanatları, yerlerini çoğu insanın ve küçük grupların baş başa vererek ürettiği yüzlerce modern sanat eserine bıraktı.