Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk, Ukrayna'yı Twitter'da blokladı /17 Aralık 2022 18:33

Elon Musk, Ukrayna'yı Twitter'da blokladı

Ukraynalı cep telefonu kullanıcıları artık kendi numaraları ile Twitter'da hesap veya oturum açamıyor ve doğrulama kodu alamıyorlar. Bu olay, Twitter'ı satın aldıktan sonra denge kaybı yaşadığı gözlenen Elon Musk'ın son 'şımarıklığı' olarak algılandı.

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SID BARD - SAMANYOLUHABER.COM Twitter, Ukrayna'lı mobil operatörlerin (Kyivstar, Vodafone ve livecell) numaralarını kabul etmeyi durdurdu. Elon Musk'ın satın almasından sonra özgür bir platform kimliğini yitiren ve daha çok bir derebeyi tarafıdan yönetiliyormuş gibi davranan Twitter, Ukrayna'nın doğrulama işlevini iptal etti.

Artık bir hesap oluştururken Ukrayna'nın uluslararası alan kodu olan "+380" numarası kullanılamıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy'nin kıdemli danışmanlarından Mihail Podolyak, Twitter'ı ülkede devam eden çatışmalarla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı.

Podolyak, “Ukrayna'da Savaş Twitter trendlerinden kayboldu. Rus saldırganlığından bahseden tweetler kasıtlı olarak azaltılıyor." şeklinde açıklama yaptı.

BUNA NE SEBEP OLMUŞ OLABİLİR?

Geçtiğimiz pazar Elon Musk, "Botları bir sürpriz bekliyor." şeklinde bir tweet atmıştı.

Twitter'in CEO'su sürprizin ne olduğunu açıklamadı, fakat bu tweetin ardından sosyal mecra 30 sağlayıcının trafiğini engelledi.

Kısa bir süre içinde engeller kaldırıldı ve yönledirme değişikliklerinden dolayı meydana geldikleri bildirildi. Fakat problem Ukrayna için devam ediyor.

Öncesinde Musk, Ukrayna'nın Twitter kullanıcılarını Kırım ve Rusya hakkındaki akıl dışı 'düşünceleri' ve anketleri ile kızdırmayı başarmıştı.
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