Elon Musk, Ukrayna'yı Twitter'da blokladı

Artık bir hesap oluştururken Ukrayna'nın uluslararası alan kodu olan "+380" numarası kullanılamıyor.





Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskiy'nin kıdemli danışmanlarından Mihail Podolyak, Twitter'ı ülkede devam eden çatışmalarla ilgili bilgileri gizlemekle suçladı.





Podolyak, “Ukrayna'da Savaş Twitter trendlerinden kayboldu. Rus saldırganlığından bahseden tweetler kasıtlı olarak azaltılıyor." şeklinde açıklama yaptı.



Twitter, Ukrayna'lı mobil operatörlerin (Kyivstar, Vodafone ve livecell) numaralarını kabul etmeyi durdurdu. Elon Musk'ın satın almasından sonra özgür bir platform kimliğini yitiren ve daha çok bir derebeyi tarafıdan yönetiliyormuş gibi davranan Twitter, Ukrayna'nın doğrulama işlevini iptal etti.Geçtiğimiz pazar Elon Musk, "Botları bir sürpriz bekliyor." şeklinde bir tweet atmıştı.Twitter'in CEO'su sürprizin ne olduğunu açıklamadı, fakat bu tweetin ardından sosyal mecra 30 sağlayıcının trafiğini engelledi.Kısa bir süre içinde engeller kaldırıldı ve yönledirme değişikliklerinden dolayı meydana geldikleri bildirildi. Fakat problem Ukrayna için devam ediyor.Öncesinde Musk, Ukrayna'nın Twitter kullanıcılarını Kırım ve Rusya hakkındaki akıl dışı 'düşünceleri' ve anketleri ile kızdırmayı başarmıştı.