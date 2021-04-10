Emekli amirallerin ifadesi ortaya çıktı

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadelerde bir kısmı gözaltı süresinin uzatılmasına karşı çıkarken bir kısmı da Balyoz davasında hapis yattıklarını hatırlatarak "Kaçacak değiliz" diye konuştu.





Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 104 imzalı bildiri nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerin ifadeleri ortaya çıktı.





Hürriyet gazetesinden Mesut Hasan Benli'nin haberine göre emekli amirallerden Nadir Hakan Eraydın, ifadesinde yaklaşık 1 ay önce kalp ameliyatı geçirdiğini anlatarak "Gözaltındayken sağlık koşulları sebebiyle hastaneye kaldırıldım" dedi. Emekli amiral Alaettin Sevim de gözaltı koşullarına tepki göstererek "Kaçacak birisi değilim. İstenildiği takdirde ifade veririm. Gözaltı süresinin uzatılmasının reddine karar verilsin" diye konuştu.





Ali Sadi Ünal, "Ben Balyoz davasında haksız şekilde hürriyetiminden yoksun bırakıldım. Adaletli hâkimlerimiz kürsüde bulunsun diye bedel ödedim. 2010-2011 yılları arasında kanser tedavisi gördüm. Gözaltı sürecinde zorlanmaktayım. Benim özel beslenme koşullarıma ihtiyacım var. Gözaltı süresinin uzatılmasının reddine karar verilsin" diye konuştu.





Kezek: Hapis yattım





Emekli amiral Atilla Kezek de ifadesinde "65 yaşındayım. Tansiyon ve diyabet rahatsızlığım var. Pandemi koşulları nedeniyle sağlığımız risk altında” ifadelerini kullandı. Bülent Olcay da “Balyoz davası kapsamında 997 gün özgürlüğümden yoksun bırakıldım. O zaman bile kaçmadım. Bu dava sürecinde böyle bir düşüncem olamaz. Sağlık sorunlarımız vardır. İleri yaşta olan anne ve babam en büyük endişem” dedi.





Sağdıç: Yoldaydım





Kadir Sağdıç da 69 yaşında olduğunu belirterek, “Söz konusu duyuru hazırlandığı günlerde ben yoldaydım. Ben 40 ay Balyoz davasında tutuklu kaldım. O dönem anneme bile veda edemedim. Babam ise yaşlıdır. Tansiyon rahatsızlığım bulunmaktadır” ifadesini kullandı.





Gürdeniz: Kaçmak yakışmaz





Emekli amirallerden Cem Gürdeniz “Balyoz’dan ilk tutuklanan amiral benim. ‘Mavi Vatan’ kavramı bana aittir. Çok uğraşılan bir amiralim. Kaçmak benim gibi birisine yakışmaz. Gözaltı süresince hiçbir belge verilmedi. Gözaltında korona olma ihtimalimiz var” diye konuştu.





Turgay Erdağ da “Balyoz kumpasında 3.5 yıl yatarak bedel ödedim. Gözaltına alınma sürecim 90 yaşında olan anne ve babamın gözleri önünde yaşandı” ifadesini kullandı. Emekli amiral Türker Ertürk de “Uzatmanın gayri hukuki olduğunu düşünüyorum. Delil karartma şüphem yok. Gözaltı koşullarımız hijyenik değil” dedi.