Samanyolu Haber /Dünya / Emekli askerlerden Macron'a 'iç savaş' uyarısı /28 Nisan 2021 00:50

Emekli askerlerden Macron'a 'iç savaş' uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yaşanan ve bir kısım emekli askerin yayınladığı bildiri olayının benzeri bu kez Fransa'da yaşandı. Aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu emekli askerler Cumhurbaşkanı Macron’a 'iç savaş tehlikesine karşı' uyarıda bulundu.

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Türkiye’de yaşanan ‘Montrö Bildirisi’ benzeri bir olay da Fransa’da yaşandı. Aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu emekli askerler Cumhurbaşkanı Macron’a ‘uyarı mektubu’ gönderdi. Macron’u ‘iç savaş çıkabileceği’ konusunda uyaran askerlere cezai yaptırımlar geliyor.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron’a karşı kaleme alınan uyarı mektubuna imza koyan askerlere cezai yaptırım uygulanması düşünülüyor.

Geçen cuma yayınlanan mektuba karşı pazar günü tepki veren Savunma Bakanı Florence Parly 20 general, muvazzaf subay ve bine yakın askere ceza verilmesini istediğini açıkladı.

İÇLERİNDE MUVAZZAF SUBAYLAR DA BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Macron’a yazılan ve aşırı sağcı bir internet haber sitesinde yayınlanan mektupta askerler, Macron’a önlem alınmazsa iç savaş çıkabileceği uyarısında bulunmuş, bu duruma karşı alınacak politikalara ‘destek’ vermeye ‘hazır’ olduklarını açıklamıştı.

Emekli ve muvazzaf askerleri “sorumsuzlukla” itham eden Savunma Bakanı Parly, yapılanların ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Parly ayrıca imza atan emekli generallerin de yedeklik görevleri dolayısıyla cezalarla karşı karşıya kalabileceklerini ifade etti.

“Yedek askerlik ödevini ihlal eden tüm askerler konusunda tabii ki yaptırımlar öngörülüyor” diyen Parly, “Ben de bu yüzden genel kurmay başkanına yedeklik statüsünde bulunurken imza atan askerler hakkında askerliğin gerektirdiği cezaların uygulanmasını istedim” açıklamasında bulundu.

Bakan Parly pazar günü yaptığı açıklamasında da askerlerin görevinin siyasete karışmak değil Fransa’yı ve Fransızları korumak olduğunu söylemişti.

TARTIŞMA MEYDANA GETİREN MEKTUP

Fransa’da aralarında 20 emekli general, yüze yakın muvazzaf subay ve bini aşkın askerin imzaladığı bir uyarı mektubu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a gönderildi.

Aşırı sağcı bir internet haber sitesi olan ‘Valeurs Actuelles’ adlı sitede yayınlanan mektupta askerler ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bunu durdurması gerektiği, aksi takdirde iç savaş çıkacağı uyarısında bulundu.

Mektupta, ırkçılık karşıtı bir ayrımcılıkla vatan topraklarında huzursuzluk ve topluluklar arasında nefret oluşturulduğu belirtilerek ‘ırkçılık’ ve ‘dekolonizasyon’ gibi terimlerle ırkçı bir savaş istendiği ve hükümetin ‘vatanperverliği’ savunması gerektiği ileri sürüldü.

Mektubun yayımlanmasının ardından aşırı sağcı lider Marine Le Pen askerlere destek vermiş ve 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için birlikte ‘mücadele’ verme çağrısında bulunmuştu.
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