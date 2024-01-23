Samanyolu Haber /Gündem / Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu /23 Ocak 2024 09:39

Emekli öğretmen çöp evde ölü bulundu

Avcılar’da kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, atık giysi ile dolu çöp evde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Avcılar’da kendisinden haber alınamayan emekli öğretmenin dairesinin tavana kadar atık giysi ile dolu bir çöp ev olduğu anlaşıldı. Giysilerin arasında ise dairede kalan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Ambarlı Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre ikinci kattaki dairesinde oturan emekli öğretmen Hasan Ergin’nin yakınları, kendisinden haber alamadıkları için bina yöneticisinden yardım istedi. İhbar üzerine binaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra dışarı kötü koku çıkan dairenin içinde adım atacak yer olmadığı ve her yerin atık giysi ile dolu olduğu belirlendi. Kapı kilidi itfaiye ekipleri tarafından balta ile kırıldı. Girişin tavana kadar giysi ile dolu olduğunu gören ekipler eve pencereden girdi. Çöp ev olan dairedeki kıyafetler kısmen dışarı çıkarılırken güçlükle yapılan araştırmada evde kimse bulunamadı.

CESEDİNİ YEĞENLERİ BULDU

Dün akşam saatlerinde ise daireye Ergin’in yeğenleri geldi. Yaşlı adamın cansız bedenini giysilerin arasında fark eden yeğenlerinin ihbarı üzerine apartmana tekrar polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri eve girerek çalışma yaparken Hasan Ergin’in cansız bedeni Adli Tıp Morguna götürüldü.
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