Samanyolu Haber /Gündem / Umre uçağında şüpheli paket paniği /23 Ocak 2024 09:34

Umre uçağında şüpheli paket paniği

Medine’den Kastamonu’ya gelecek umre kafilesini taşımak için havalanan uçak, havadayken görülen şüpheli paket sebebiyle, tekrar havalimanına geri...

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Medine’den Kastamonu’ya gelecek umre kafilesini taşımak için havalanan uçak, havadayken görülen şüpheli paket sebebiyle, tekrar havalimanına geri döndü. Yapılan aramaların ardından yeniden havalanan uçak, 7 saat sonra Kastamonu’ya ulaşabildi.

Edinilen bilgiye göre, dün 16.30’da Medine’de bulunan Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’ndan 170 kişilik umre kafilesini, Kastamonu’ya ulaştırmak için havalanan, Mavi Gök Airlines şirketine ait uçakta, kalkıştan 1 buçuk saat sonra sahipsiz bir çanta bulundu. Çantanın uçaktaki yolculara ait olmadığını öğrenen pilotlar, kalkış yaptıkları havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kalan uçakta, polis ekipleri tarafından bomba arama köpekleri ile arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde uçakta bulunan çantada kıyafetler ve çeşitli eşyalar olduğu belirlendi. Yapılan geniş çaplı aramanın ardından uçağın yeniden kalkış yapmasına izin verildi. Saat 22.00 sıralarında havalanan uçak, saat 02.30 sıralarında Kastamonu Havalimanına ulaşabildi. 7 saat süren gecikmenin ardından havalimanında bekleyen yakınlarına kavuşan kafile gözyaşlarına boğuldu.

"SAHİPSİZ BİR ÇANTADAN KAYNAKLANMIŞ"

Umreden dönen Avni Sarıalioğlu, "Umre güzel geçti. Bazı tatsız olaylar oldu. Gelirken uçak geri döndü. Tekrar Medine’ye iniş yaptık. Sahipsiz bir çantadan kaynaklanmış. Acı tatlı hatıralarımız oldu. Şimdi geldik, Kastamonu’dayız, sevdiklerimize kavuştuk" dedi.
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