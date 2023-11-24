Emeklilere verilen 5 bin liralık desteğe 'çalışan emekliler' de dahil edildi

Öğretmenler dolar bazında 2002 yılında ek ders hariç 292 dolar alırken; bugün bunun 3 katı ücret alıyor.





Dün bir vatandaşım bana 'Kiracıyım, 2500 lira veriyordum 7500 liraya çıkardı, ya verirsin ya evden çıkarsın dedi' dedi. Mecburen o ilçedeki belediye başkanımı aradım ondan ricada bulundum. Ya uygun bir kiralık bir ev bul ya da TOKİ'den bir olanak bul. El ele vereceğiz. Ama ben o ev sahibine 'Sen de vicdan var mı?' diye sormak zorundayım. Bu kadar konut yapıyoruz, bu konutlarla çözüm getirmeye çalışıyoruz. Bu ne vicdan? Fahiş fiyat balonunu indirecek tedbirleri artık hayata geçiriyoruz.





AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’ndeki Öğretmenler Günü Buluşması’nda konuştu.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Erdoğan burada yaptığı açıklamalarda 'çalışmayan' emeklilere verilecek 5 bin liralık desteğin kapsamına çalışan emeklilerin de dahil edildiğini duyurdu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir kereye mahsus 5 bin lira ödeme kararı almıştık. Kanun teklifimiz Meclisimizin onayından geçti ve çalışmayan emeklimizin hesabına ödemeleri yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması içimize sinmeyen ve hakkaniyetli bulmadığımız durumdu. Bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahade ettik.Çalışma ve Maliye Bakanlığımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin yapılması talimatı verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta teklifimizi meclisimize sunacağız. 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız. Böylece 15 milyon 120 bin emeklimizin tamamına bir defaya mahsus ödeme gerçekleştirmiş olacağız.21 sene önce aziz milletimizin takdiriyle ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına eğitim öğretimi koyduk. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi şartları ne olursa olsun, eğitim, öğretimin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Tüm bütçelerde aslan payını daima eğitim öğretime ayırdık.Şuan 2024 yılı bütçemizde eğitime tahsis edilen tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. Derslik sayımız, 343 binden aldık, 619 bine, okul sayımızı 50 binden 95 bine yükselttik.Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin yeni atamayla tahkim ettik. 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 1 milyon 203 bin öğretmenimiz ve 19 milyon öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti sağlıyoruz.Benim öğrencilik yılımda sınıflardaki öğrenci sayısı 75'ti. Anadolu'da bu rakam yüzlere ulaşıyordu. Ama şimdi biz bunu ne yaptık? 30-25 hele hele bazı yerlerde 15'e düşürdük. Kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Hamdolsun şu anda bunu da başardık, başarıyoruz.Evlatlarımızı dolayısıyla parlak yarınlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimize ne yapsak yetersiz kalacaktır. Bunu laf olsun diye değil tüm kalbimle ifade ediyorum. Bugüne kadar öğretmenlerimizle aramıza kimseyi sokmadık. İnşallah bundan sonra da muhabbetimizin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz.60 yıllık bir hayalin ürünü olan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı gözönünde bulundurarak düzenlemeleri yapacağız. Öğretmenlerimizin daha mutlu, huzurlu ve başarılı olmaları için mesleki gelişimlerinde, özlük haklarında gerekli destekleri sağlayacağız. Şiddet konusu en hassas olduğumuz meseledir. Kültürümüzde öğretmene el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. Öğretmenlerimize yönelik şiddet eylemlerini asla mazur göremeyiz."