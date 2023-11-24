Samanyolu Haber /Gündem / KHK’lı Veli Saçılık’ın annesi yerde sürüklenmişti: Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi /24 Kasım 2023 18:19

KHK’lı Veli Saçılık’ın annesi yerde sürüklenmişti: Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi, 2017 yılında açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek eyleminde polis tarafından tekmelenip yerde sürüklenen Kezban Saçılık ve darp edilerek gözaltına alınan Veli Saçılık hakkında “hak ihlali” kararı verdi.

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KHK ihraç edilmelerinin ardından işlerine dönmek için açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Mayıs 2017’de destek eylemine katılan ve Kızılay’daki İnsan Hakları anıtı önünde polis tarafından yerde tekmelenen Veli Saçılık’ın annesi Kezban Saçılık, hukuk mücadelesini kazandı.

AYM HAK İHLALİNE HÜKMETTİ
Anayasa Mahkemesi(AYM), hak savunucusu Veli Saçılık ve Kezban Saçılık’ın başvurularını sonuca bağladı. Yüksek Mahkeme, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine hükmetti. AYM, başvuruda tespit edilen hak ihlallerinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma açılmasını istedi. Ayrıca Veli Saçılık ve annesi Kezban Saçılık’a ayrı ayrı 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

SAÇILIK: UMARIM ŞİDDET UYGULAYANLAR BİR GÜN YARGILANIR
Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Veli Saçılık, “Ankara polisinin, annem Kezban Saçılık ve bana uyguladığı şiddete karşı Anayasa Mahkemesi “hak ihlali” kararı verdi. Umarım yaşlı bir kadına sokak ortasında şiddet uygulayanlar bir gün yargılanır” dedi.

KEZBAN SAÇILIK: BİRİ TEKME VURDU, BİRİ KÜFRETTİ
Kezban Saçlık, 26 Mayıs 2017’de Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda yaşananları şöyle anlatmıştı:
“Polis bana, ‘Geri çekil’ dedi. Birisi başıma tekme vurdu. Birisi küfür etti. Ağıza alınmayacak şeyler söylediler. Ben çok çabaladım ama başıma tekme vurdular, ayaklarıyla sırtıma, başıma. Hem sürüklüyorlar, hem vuruyorlar.

Onlar oğlumu soyunca ben dayanamadım. Koştum arabanın yanına, o merdivenlere koştum. Velime, Semih’in annesine vurarak arabaya koydular. Hani cennet anaların ayağının altındaydı, biz polislerin ayağının altında kaldık. Semih’in annesine çok işkence ettiler.”
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